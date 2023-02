Franco Morbidelli gibt zu: Hatte ein mentales Problem

2020 wurde Franco Morbidelli mit der Yamaha MotoGP-Vizeweltmeister, anschließend fiel er ins Bodenlose. «Es lag an mir, ich musste mich ändern», sagte er nach dem ersten Testtag in Sepang.

«Es ist großartig, wieder MotoGP zu fahren», grinste Franco Morbidelli nach dem ersten Tag in brütender Hitze auf dem Sepang Circuit in Malaysia. «Die ersten zehn Runden nach dem Winter, in dem ich nur die R1 gefahren bin, waren erstaunlich. Die Gefühlseindrücke, die dir ein MotoGP-Bike vermittelt, sind unglaublich. Ich wünsche vielen Leuten, dass sie diese Erfahrung einmal machen können.»

Der Italiener beendete den Freitag als Zehnter und damit einen Platz vor seinem Yamaha-Teamkollegen Fabio Quartararo. Doch während der Franzose 0,952 sec auf die Bestzeit von Marco Bezzecchi (1:58,470 min, Team Mooney VR46 Ducati) einbüßte, war «Morbido» bis auf 0,648 sec dran.



Zum Vergleich: Beim Malaysia-GP 2022 stürmte Jorge Martin in 1:57,790 min auf die Pole-Position, der Rundenrekord des Spaniers steht bei 1:59,634 min.

«Der Tag lief wie geschmiert, wir konnten viele Komponenten vergleichen», erzählte Morbidelli, der nach WM-Rang 2 im Jahr 2020 in den folgenden Saisons auf den Gesamträngen 17 und 19 strandete. «Das Team hat viele neue Teile gebracht, worüber ich sehr glücklich bin. Das zeigt ihre Attitüde – diesen Winter sind sie sehr eifrig, um sich zu verbessern. Mir gefällt, was ich in den Gesichtern sehe, wenn ich in die Box komme. Jetzt geht es darum, so weiterzumachen. Noch fehlt uns etwas, sonst wären wir Erster. Aber wir sind auf dem richtigen Weg.»

Der 28-Jährige weiß, dass auch er sich deutlich steigern muss. «Ich habe mir im Winter den Arsch abgearbeitet, um mich zu verbessern. Ich muss aggressiver fahren und versuche meine Herangehensweise schon für die Trainings anzupassen. Die DNA des Motorrads hat sich von 2020 auf 2021 verändert. Wenn ich mit diesem neuen Konzept schnell sein will, muss ich mich ändern. Es lag an mir. Während des Winters habe ich nie von meinem Motorrad abgelassen, ich habe an es gedacht und von ihm geträumt. Ich bin jetzt an einem guten Punkt. Ende letzte Saison kam ich mit dem Motorrad immer besser zurecht, das Team und ich schuften weiter. Noch haben wir Rückstand, aber wir arbeiten daran.»

Ergebnis IRTA-MotoGP-Test Sepang, 10.2.:

1. Bezzecchi, Ducati, 1:58,470 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,130 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,262

4. Martin, Ducati, + 0,267

5. Bagnaia, Ducati, + 0,387

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,471

7. Zarco, Ducati, + 0,496

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,551

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,566

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,648

11. Quartararo, Yamaha, + 0,952

12. Marc Márquez, Honda, + 0,954

13. Marini, Ducati, + 0,999

14. Oliveira, Aprilia, + 1,260

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,343

16. Miller, KTM, + 1,356

17. Mir, Honda, + 1,362

18. Rins, Honda, + 1,493

19. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,557

20. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,608

21. Brad Binder, KTM, + 1,615

22. Nakagami, Honda, + 2,734

23. Nakasuga, Yamaha, + 2,769

24. Bradl, Honda, + 5,031 (nur 2 Runden)