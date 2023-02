Sepang 15 Uhr: Bestzeit für Ducati – 13. Marc Márquez

Bezzecchi stürzte zu Mittag in Kurve 5

Maverick Viñales (Aprilia): Vorläufig nur an 18. Position

Honda machte bisher auch am zweiten Sepang-Testtag keine Fortschritte, obwohl Alex Rins auf Platz 8 vorrückte. Jorge Martin liegt auf Platz 1. Quartararo ist Vierter.

Um 15 Uhr Ortszeit (das ist 8 Uhr in Mitteleuropa) lag beim MotoGP-Test in Sepang heute wieder der spanische Pramac-Ducati-Werkspilot Jorge Martin an erster Stelle. Kurz nach 14 Uhr hatte wieder ein kurzer Regenguss die Piste bewässert, aber bald darauf kam wieder die Sonne zum Vorschein.

Am zweiten Tag haben sich die Kräfteverhältnisse etwas verschoben. Aber vorläufig lässt sich nicht abschätzen, welche Zeiten mit neuen Reifen und fast leerem Tank erzielt wurden und welche Fahrer sich in erster Linie um das Aussortieren neuer Teile und das Set-up für die neuen Bikes kümmern.

Bei Yamaha wurde mit Zufriedenheit das Vorrücken von Fabio Quartararo festgestellt. «Wir sind in der Zone», freute sich Lin Jarvis, Managing Director von Yamaha Motor Racing. Damit meinte er: Yamaha ist in Schlagdistanz zu den Besten aufgerückt.

Von der rätselhaft schwachen Motorleistung vom Valencia-Test ist bei Yamaha nichts mehr zu sehen. Schuld daran sei ein Bug im System der Japaner gewesen, war im Team zu hören. «Mir ist lieber, das ist im November passiert als jetzt», erklärte Quartararo-Manager Eric Mahé im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

Zum Vergleich: Beim Malaysia-GP 2022 stürmte Jorge Martin in 1:57,790 min auf die Pole-Position, der Rundenrekord des Spaniers steht bei 1:59,634 min.

Ergebnis Sepang-Test, 11.2., 15 Uhr

1. Martin, Ducati, 1:58,736

2. Oliveira, Aprilia, + 0,103

3. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,145

4. Quartararo, Yamaha, + 0,161

5. Bagnaia, Ducati, + 0,331

6. R. Fernández, Aprilia, + 0,376

7. Marini, Ducati, + 0,382

8. Rins, Honda, + 0,427

9. Bastianini, Ducati, + 0,458

10. B. Binder, KTM, + 0,494

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,553

12. Bezzecchi, Ducati, + 0,625

13. M. Márquez, Honda, + 0,714

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,766

15. Zarco, Ducati, + 0,767

16. Mir, Honda, + 0,896

17. A. Márquez, Ducati, + 1,011

18. Viñales, Aprilia, + 1,034

19. Miller, KTM, + 1,123

20. A. Espargaró, Aprilia, + 1,281

21. Nakagami, Honda, + 1,487

22. Crutchlow, Yamaha, + 1,618

23. A. Fernández, GASGAS, + 1,996