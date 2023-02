Brad Binder: Langsam fügt er das KTM-Puzzle zusammen

«Mit neuen Reifen war ich auf Anhieb ganz gut», freute sich Red-Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder nach dem zweiten MotoGP-Testtag in Sepang. Aussagekraft haben die Zeiten wegen des Wetters nur bedingt.

Den ersten Testtag hatte Brad Binder mit 1,615 sec Rückstand auf den besten Marco Bezzecchi (Ducati) als 21. beendet, von den Stammfahrern war nur Takaaki Nakagami (Honda) langsamer. Kopfzerbrechen bereitete das dem Südafrikaner nicht, er hatte an grundlegenden Dingen seiner KTM RC16 getüftelt.

Am Samstag, dem zweiten von drei Testtagen auf dem Sepang International Circuit nahe des Flughafens Kuala Lumpur, landete Binder mit knapp einer halben Sekunde Rückstand auf Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) auf Platz 10.

Wegen des wechselhaften Wetters sind die Zeiten mit Vorsicht zu genießen, die Strecke war immer wieder nass. Martin war in 1:58,736 min um 3/10 sec langsamer als Bezzecchi bei seiner Freitags-Bestzeit (1:58,470 min).



Zum Vergleich: Beim Malaysia-GP 2022 stürmte Martin in 1:57,790 min auf Startplatz 1, sein Rundenrekord aus dem Rennen steht bei 1:59,634 min.

«Viel zum Fahren sind wir nicht gekommen und saßen einige Stunden in der Box herum», fasste Binder seinen Samstag zusammen. «Mit neuen Reifen war ich dann auf Anhieb ganz gut, es fühlte sich gut an. Wir haben eine gute Richtung gefunden, dann kam aber leider der Regen. Am ersten Tag haben wir viel probiert und jetzt versucht, das alles zusammenzufügen. Was gut funktioniert hat kam ans Bike, damit haben wir dann versucht eine Abstimmung zu erarbeiten. Auf der Bremse und in der Beschleunigung ist das Bike jetzt etwas stabiler.»

Bei Red Bull KTM testete Binder eine neue Verkleidung, an der im Vergleich zur Variante, die Testfahrer Dani Pedrosa beim Shakedown verwendet hat, Lufteinlässe zu sehen sind. «Was das bringt, weiß ich noch nicht», so Binder.

Ob mit dem neuen Bike aus Österreich die Qualifying-Schwäche ausgemerzt wurde, kann Binder nach Tag 2 noch nicht einschätzen. «Auf dieser Strecke ist das Reifenthema kompliziert», meinte der WM-Sechste des Vorjahres. «Wenn der Reifen nachlässt, dann ist das so heftig, dass du 1 bis 2,5 sec pro Runde langsamer bist. Ich habe mit gebrauchten Reifen getestet, als wir dann neue montierten, fehlten mir die Referenzpunkte – das ist tückisch. Ich bin froh, dass wir den Sonntag als dritten Testtag haben, dann soll auch das Wetter okay sein. Dann haben wir auch noch den Portimao-Test, also genügend Zeit.»

Ergebnis Sepang-Test, 11.2.:

1. Martin, Ducati, 1:58,736 min

2. Oliveira, Aprilia, + 0,103 sec

3. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,145

4. Quartararo, Yamaha, + 0,161

5. Bagnaia, Ducati, + 0,331

6. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,376

7. Marini, Ducati, + 0,382

8. Rins, Honda, + 0,427

9. Bastianini, Ducati, + 0,458

10. Brad Binder, KTM, + 0,494

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,553

12. Bezzecchi, Ducati, + 0,625

13. Marc Márquez, Honda, + 0,714

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,766

15. Zarco, Ducati, + 0,767

16. Mir, Honda, + 0,896

17. Alex Márquez, Ducati, + 1,011

18. Viñales, Aprilia, + 1,034

19. Miller, KTM, + 1,123

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,281

21. Nakagami, Honda, + 1,487

22. Crutchlow, Yamaha, + 1,618

23. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,996

Ergebnis Sepang-Test, 10.2.:

1. Bezzecchi, Ducati, 1:58,470 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,130 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,262

4. Martin, Ducati, + 0,267

5. Bagnaia, Ducati, + 0,387

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,471

7. Zarco, Ducati, + 0,496

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,551

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,566

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,648

11. Quartararo, Yamaha, + 0,952

12. Marc Márquez, Honda, + 0,954

13. Marini, Ducati, + 0,999

14. Oliveira, Aprilia, + 1,260

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,343

16. Miller, KTM, + 1,356

17. Mir, Honda, + 1,362

18. Rins, Honda, + 1,493

19. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,557

20. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,608

21. Brad Binder, KTM, + 1,615

22. Nakagami, Honda, + 2,734

23. Nakasuga, Yamaha, + 2,769

24. Bradl, Honda, + 5,031 (nur 2 Runden)