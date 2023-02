Regen in Sepang: Aero-Updates und Zeiten des Samstags

Das wechselhafte Wetter beeinträchtige am zweiten Tag des IRTA-Tests in Sepang die Arbeit der MotoGP-Piloten, auch die Zeiten sind daher mit Vorsicht zu genießen. Der Stand um 17 Uhr Ortszeit (10 Uhr MEZ).

Schon am Samstagmorgen war der Sepang Circuit nass, zwischenzeitlich waren die MotoGP-Asse dann zwar auf Slicks unterwegs, gegen 15.30 Uhr setzte dann aber wieder Regen ein. Die wechselhaften Verhältnisse erschwerten die Testarbeit und sorgten dafür, dass die Rundenzeiten am Nachmittag nicht mehr fielen.

Pramac-Ducati-Pilot Jorge Martin blieb also mit seiner 1:58,736 min an der Spitze des Klassements, gefolgt von Miguel Oliveira (Aprilia) und Pol Espargaró (GASGAS).

Zum Vergleich: Marco Bezzecchis Freitagsbestzeit war eine 1:58,470 min. Beim Malaysia-GP 2022 stürmte Martin in 1:57,790 min auf die Pole-Position. Sein Rundenrekord aus dem MotoGP-Rennen steht bei 1:59,634 min.

Auf Rang 4 lag am Samstag Fabio Quartararo, der – wie am Freitag angekündigt – am zweiten Tag des Sepang-Tests die erste «Ground effect»-Seitenverkleidung von Yamaha testete: An seiner M1 war an der Seite über die gesamte länge eine Stufe zu sehen. Aprilia homologierte im Juni des Vorjahres erstmals so ein Aero-Paket, nun also experimentieren alle Hersteller mit diesem Bodeneffekt und versuchen, in Schräglage Abtrieb zu erzeugen.

Apropos Aerodynamik: Bei Red Bull KTM testete am Samstag Brad Binder die neue Verkleidung, an der im Vergleich zur Variante, die Dani Pedrosa schon beim Shakedown testete, auch noch «air ducts» (Lufteinlässe) zu sehen war.

Ducati dagegen ergänzte an der Seitenverkleidung ein zusätzliches Profil an der langgezogenen Ausbuchtung.

Ergebnis Sepang-Test, 11.2., 17 Uhr:

1. Martin, Ducati, 1:58,736 min

2. Oliveira, Aprilia, + 0,103 sec

3. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,145

4. Quartararo, Yamaha, + 0,161

5. Bagnaia, Ducati, + 0,331

6. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,376

7. Marini, Ducati, + 0,382

8. Rins, Honda, + 0,427

9. Bastianini, Ducati, + 0,458

10. Brad Binder, KTM, + 0,494

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,553

12. Bezzecchi, Ducati, + 0,625

13. Marc Márquez, Honda, + 0,714

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,766

15. Zarco, Ducati, + 0,767

16. Mir, Honda, + 0,896

17. Alex Márquez, Ducati, + 1,011

18. Viñales, Aprilia, + 1,034

19. Miller, KTM, + 1,123

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,281

21. Nakagami, Honda, + 1,487

22. Crutchlow, Yamaha, + 1,618

23. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,996

Ergebnis Sepang-Test, 10.2.:

1. Bezzecchi, Ducati, 1:58,470 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,130 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,262

4. Martin, Ducati, + 0,267

5. Bagnaia, Ducati, + 0,387

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,471

7. Zarco, Ducati, + 0,496

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,551

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,566

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,648

11. Quartararo, Yamaha, + 0,952

12. Marc Márquez, Honda, + 0,954

13. Marini, Ducati, + 0,999

14. Oliveira, Aprilia, + 1,260

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,343

16. Miller, KTM, + 1,356

17. Mir, Honda, + 1,362

18. Rins, Honda, + 1,493

19. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,557

20. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,608

21. Brad Binder, KTM, + 1,615

22. Nakagami, Honda, + 2,734

23. Nakasuga, Yamaha, + 2,769

24. Bradl, Honda, + 5,031 (nur 2 Runden)