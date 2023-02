Miguel Oliveira: Was ihn an der Aprilia fasziniert

Regenspezialist Miguel Oliveira nutzte die Mischbedingungen am zweiten Tag in Sepang zu seinen Gunsten. Der RNF Aprilia-Fahrer erklärte zudem einen entscheidenden Unterschied zwischen seiner RS-GP und der KTM.

Die nasse Piste am zweiten Testtag der MotoGP in Sepang bot Miguel Oliveira die Gelegenheit, seine RNF-Aprilia erstmals mit Regenreifen zu testen. Der Portugiese, der 2022 beide Regenrennen in Indonesien und Thailand gewann, fand sich auf dem nassen Sepang International Circuit schnell zurecht. «Die Aprilia lässt sich im Nassen sehr schön fahren, ich habe mich sofort wohl gefühlt und war schnell unterwegs.» Doch in Hinblick auf die Testarbeit bemerkte der 28-Jährige: «Am Ende wurde Tag durch den Regen ruiniert. Ich konnte dadurch nicht so viele Dinge testen, wie ich eigentlich wollte.»

Als die Strecke zwischenzeitlich abgetrocknet war, gelang Oliveira eine Rundenzeit von 1:58,839 min, die ihm hinter Jorge Martin (Pramac Ducati) Platz 2 in der Tageswertung sowie Rang 5 in der kombinierten Zeitenliste beider Testtage einbrachte. Mit 48 absolvierten Runden war der WM-Zehnte des Vorjahres der zweitfleißigste Fahrer am Samstag.

Das Testprogramm hatte hauptsächlich seine Gewöhnung an die RS-GP zum Ziel: «Wir haben die Ergonomie des Bikes etwas angepasst, um meine Sitzposition zu verbessern, dadurch habe ich direkt ein besseres Gefühl gehabt.» Trotz Platz 2 bemerkte Oliveira: «Wir hatten keine wirkliche Gelegenheit für einen Zeitenangriff, weshalb ich mein wahres Potenzial nicht nutzen konnte. Aber natürlich ist es besser, Zweiter zu werden als Letzter zu sein.»

Der fünffache MotoGP-Sieger, der in den vergangen vier Jahren auf KTM unterwegs gewesen ist, hob eine Besonderheit der Aprilia hervor. «Das Motorrad ist technisch sehr anspruchsvoll, das ist der größte Unterschied zur KTM. Sobald wir eine Veränderung an den Einstellungen vornehmen, spüre ich diese sofort. Daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Die Aprilia reagiert sehr sensibel darauf, wie der Fahrer auf ihr agiert. Wenn ich mein Körpergewicht etwas nach vorne verlagere, antwortet das Bike darauf sofort. Ich muss daher sehr präzise arbeiten und sauber fahren.»

Daraus schlussfolgerte Oliveira seine derzeit größten Schwachstellen: «Aufgrund dieser Eigenschaft habe ich momentan besonders beim geraden Anbremsen sowie in langsamen Kurven noch Schwierigkeiten.»

Am Sonntag steht für den RNF-Aprilia-Fahrer und die anderen MotoGP-Piloten in Sepang der finale Testtag auf dem Programm.

Ergebnis Sepang-Test, 11.2.:

1. Martin, Ducati, 1:58,736 min

2. Oliveira, Aprilia, + 0,103 sec

3. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,145

4. Quartararo, Yamaha, + 0,161

5. Bagnaia, Ducati, + 0,331

6. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,376

7. Marini, Ducati, + 0,382

8. Rins, Honda, + 0,427

9. Bastianini, Ducati, + 0,458

10. Brad Binder, KTM, + 0,494

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,553

12. Bezzecchi, Ducati, + 0,625

13. Marc Márquez, Honda, + 0,714

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,766

15. Zarco, Ducati, + 0,767

16. Mir, Honda, + 0,896

17. Alex Márquez, Ducati, + 1,011

18. Viñales, Aprilia, + 1,034

19. Miller, KTM, + 1,123

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,281

21. Nakagami, Honda, + 1,487

22. Crutchlow, Yamaha, + 1,618

23. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,996

Ergebnis Sepang-Test, 10.2.:

1. Bezzecchi, Ducati, 1:58,470 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,130 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,262

4. Martin, Ducati, + 0,267

5. Bagnaia, Ducati, + 0,387

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,471

7. Zarco, Ducati, + 0,496

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,551

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,566

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,648

11. Quartararo, Yamaha, + 0,952

12. Marc Márquez, Honda, + 0,954

13. Marini, Ducati, + 0,999

14. Oliveira, Aprilia, + 1,260

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,343

16. Miller, KTM, + 1,356

17. Mir, Honda, + 1,362

18. Rins, Honda, + 1,493

19. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,557

20. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,608

21. Brad Binder, KTM, + 1,615

22. Nakagami, Honda, + 2,734

23. Nakasuga, Yamaha, + 2,769

24. Bradl, Honda, + 5,031 (nur 2 Runden)