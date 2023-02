Joan Mir (Honda): «Es ist ein Lernprozess»

Joan Mir war nach dem zweiten Testtag in Sepang spürbar erleichtert: Bei den Rundenzeiten blieb er seinem Teamkollegen Márquez mit nur knapp 0,2 sec Rückstand auf den Fersen. Er fing an, sich auf der Honda wohlzufühlen.

«Natürlich war es ein Jammer, dass uns das Wetter einen Streich gespielt hat. Wir konnten nur ein Bruchteil dessen testen, was wir uns vorgenommen hatten. Doch das Wenige, das wir ausprobiert haben, war definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Ich fühle mich wohler auf dem Motorrad und bin beim Rennrhythmus näher an der Spitze. Außerdem konnten wir das Motorrad im Nassen ausprobieren, was mir nicht schlecht von der Hand ging. Ich bin ziemlich happy mit diesem zweiten Tag», erklärte der 25-jährige Spanier.

Damit bewältigt er die Umstellung von der Suzuki mit ihrem in jeder Hinsicht vorbildlichen Fahrverhalten zu der als giftig verschrieenen Honda schneller als gedacht. «Natürlich, dieses Bike ist ganz anders; du musst deinen Fahrstil daran anpassen. Es ist ein Lernprozess. Mit der Honda attackierst du ein bisschen mehr auf der Bremse und in der zweiten Phase, beim Einbiegen in die Kurve. Auch die Elektronik ist ganz verschieden», so Mir. «Bei der Honda ist es wichtig, das Bremsen und Einbiegen perfekt hinzukriegen, was ja auch die Stärke von Márquez ist. Heute habe ich mich dabei wohler gefühlt, ich spürte mehr Feedback vom Bike. Außerdem haben wir die Elektronik verbessert. Ich und das Team fangen an zu begreifen, was ich brauche, um mit diesem Bike schnell zu sein, und deshalb bin ich happy. Im Regen haben sich die Fortschritte bestätigt: Ich drehte zwei Runden, kam rein für ein paar Änderungen an der Elektronik, und von diesem Moment an fühlte ich mich konkurrenzfähig», rieb sich Mir die Hände.

Ohne das umfangreiche Testprogramm der Honda-Ingenieure wären seine Zeiten wohl noch besser ausgefallen. «Die Prioritäten bei einem Test sind anders als bei einem Rennen, und das macht es manchmal schwierig für den Fahrer», schmunzelte er. «Denn sowie dir eine schnelle Runde gelungen ist und du ein gutes Gefühl zur Maschine aufgebaut hast, möchtest du als Fahrer nur eines: einen frischen Reifen, um noch schneller zu werden. Doch dann stehen die Ingenieure da, schütteln den Kopf und sagen: Jetzt testest du eine andere Hinterradschwinge!»

Ergebnis Sepang-Test, 11.2.:

1. Martin, Ducati, 1:58,736 min

2. Oliveira, Aprilia, + 0,103 sec

3. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,145

4. Quartararo, Yamaha, + 0,161

5. Bagnaia, Ducati, + 0,331

6. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,376

7. Marini, Ducati, + 0,382

8. Rins, Honda, + 0,427

9. Bastianini, Ducati, + 0,458

10. Brad Binder, KTM, + 0,494

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,553

12. Bezzecchi, Ducati, + 0,625

13. Marc Márquez, Honda, + 0,714

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,766

15. Zarco, Ducati, + 0,767

16. Mir, Honda, + 0,896

17. Alex Márquez, Ducati, + 1,011

18. Viñales, Aprilia, + 1,034

19. Miller, KTM, + 1,123

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,281

21. Nakagami, Honda, + 1,487

22. Crutchlow, Yamaha, + 1,618

23. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,996

Ergebnis Sepang-Test, 10.2.:

1. Bezzecchi, Ducati, 1:58,470 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,130 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,262

4. Martin, Ducati, + 0,267

5. Bagnaia, Ducati, + 0,387

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,471

7. Zarco, Ducati, + 0,496

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,551

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,566

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,648

11. Quartararo, Yamaha, + 0,952

12. Marc Márquez, Honda, + 0,954

13. Marini, Ducati, + 0,999

14. Oliveira, Aprilia, + 1,260

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,343

16. Miller, KTM, + 1,356

17. Mir, Honda, + 1,362

18. Rins, Honda, + 1,493

19. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,557

20. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,608

21. Brad Binder, KTM, + 1,615

22. Nakagami, Honda, + 2,734

23. Nakasuga, Yamaha, + 2,769

24. Bradl, Honda, + 5,031 (nur 2 Runden)