Franco Morbidelli: Wieso der Regen Fluch & Segen war

Die Yamaha-Werksfahrer Fabio Quartararo und Franco Morbidelli standen am zweiten MotoGP-Testtag auf dem Sepang International Circuit mit den Positionen 4 und 11 deutlich besser da.

Auch dank veränderter Herangehensweise kommt Franco Morbidelli mit der Yamaha M1 seit dem letzten Saisondrittel 2022 immer besser zurecht.



Am ersten von drei Testtagen auf dem malaysischen Sepang Circuit wurde der Italiener am Freitag mit 0,648 sec Rückstand Zehnter und war 0,304 sec schneller als Teamkollege Fabio Quartararo, der Weltmeister von 2021.

Am Samstag drehte Jorge Martin (Pramac Ducati) in 1:58,736 min die schnellste Runde. Zum Vergleich: Marco Bezzecchis Freitagsbestzeit war 1:58,470 min. Beim Malaysia-GP 2022 stürmte Martin in 1:57,790 min auf Startplatz 1, sein Rundenrekord im Rennen steht bei 1:59,634 min.

Morbidelli wurde mit 0,553 sec Rückstand Elfter. Doch weil die Strecke nur zwischenzeitlich trocken war und schnelle Runden erlaubte, sind die Zeiten bedingt aussagekräftig.



«Wieder ein guter Tag», meinte Franco, der nur so vor Optimismus strotzt. «Wir konnten auch im Regen fahren, was ebenfalls wichtig ist. Wir müssen wissen, wie sich der neue Motor im Nassen verhält. Unter solchen Bedingungen müssen wir ein paar Dinge anpassen. Der Motor ist dann zu aggressiv und schwer zu kontrollieren. Wir müssen die richtige Balance finden.»

Während Quartararo erstmals mit der neuen Verkleidung fuhr, die dank einer Stufe an der Seite zusätzlichen Anpressdruck in Schräglage generieren soll («Ground effect»), kommt Morbidelli erst am Sonntag in deren Genuss. «Gerade als wir anfangen wollten, mit dem neuen Aero-Paket zu arbeiten, begann es zu regnen», bemerkte der Vizeweltmeister von 2020.

Ergebnis Sepang-Test, 11.2.:

1. Martin, Ducati, 1:58,736 min

2. Oliveira, Aprilia, + 0,103 sec

3. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,145

4. Quartararo, Yamaha, + 0,161

5. Bagnaia, Ducati, + 0,331

6. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,376

7. Marini, Ducati, + 0,382

8. Rins, Honda, + 0,427

9. Bastianini, Ducati, + 0,458

10. Brad Binder, KTM, + 0,494

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,553

12. Bezzecchi, Ducati, + 0,625

13. Marc Márquez, Honda, + 0,714

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,766

15. Zarco, Ducati, + 0,767

16. Mir, Honda, + 0,896

17. Alex Márquez, Ducati, + 1,011

18. Viñales, Aprilia, + 1,034

19. Miller, KTM, + 1,123

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,281

21. Nakagami, Honda, + 1,487

22. Crutchlow, Yamaha, + 1,618

23. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,996

Ergebnis Sepang-Test, 10.2.:

1. Bezzecchi, Ducati, 1:58,470 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,130 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,262

4. Martin, Ducati, + 0,267

5. Bagnaia, Ducati, + 0,387

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,471

7. Zarco, Ducati, + 0,496

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,551

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,566

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,648

11. Quartararo, Yamaha, + 0,952

12. Marc Márquez, Honda, + 0,954

13. Marini, Ducati, + 0,999

14. Oliveira, Aprilia, + 1,260

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,343

16. Miller, KTM, + 1,356

17. Mir, Honda, + 1,362

18. Rins, Honda, + 1,493

19. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,557

20. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,608

21. Brad Binder, KTM, + 1,615

22. Nakagami, Honda, + 2,734

23. Nakasuga, Yamaha, + 2,769

24. Bradl, Honda, + 5,031 (nur 2 Runden)