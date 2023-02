Honda verzweifelt: Márquez und Bradl ohne Winglets!

Marc Márquez kam beim Sepang-Test über den zehnten Platz mit 0,777 sec Rückstand nicht hinaus. Wegen eines akuten Mangels an neuen Ideen reiste HRC in die Vergangenheit: Márquez fuhr plötzlich ohne Winglets, Bradl auch.

Marc Márquez hofft, dass er in vier Wochen beim Portimão-Test (11./12. März) unter den Top-5 mitmischen kann. In Sepang musste er sich jedoch nach drei Tagen sogar seinem Bruder Alex auf der GP22-Ducati des Gresini-Teams geschlagen geben. «Ich habe die Schlüssel zu unserem Haus. Ich hoffe, dass Schloss ist nicht ausgetauscht worden, wenn ich morgen nach Hause komme», lachte Alex am Sonntagabend.

Marc Márquez büsste am Sonntag wieder 0,777 Sekunden auf die Bestzeit ein. Es war ihm nachher beim Gespräch mit den Journalisten anzusehen, dass seine Geduld bei diesem Test stark strapaziert wurde. Denn er hatte am ersten Tag vier Bikes in der Box, am Samstag drei, am Sonntag zwei. Und er sagte zusammenfassend nach dem dritten Tag: «Im Grunde sind dieselben Bikes wie vor drei Monaten in Valencia.»

Den gegnerischen Teams verschlug es die Sprache, als sich die Honda-Ingenieure am Sonntag sogar hinreissen liessen, sieben Jahre zurück in die Vergangenheit zu reisen und Tedstfahrer Stefan Bradl (er mussteb zwei Tage länger bleiben als gepant) und Márquez ohne Flügel auf die Strecke zu schicken, weil offenbar alle mitgebrachten neuen Aerodynamik-Versionen an Einfallslosigkeit nicht zu überbieten waren.

Schon 2022 hatte sich HRC lächerlich gemacht, als sie zum Erreichen von mehr Top-Speed die Verkleidung so dichtmachten, dass die Fahrer beim Sachsenring-GP allesamt verschmorten, weil das Chassis keine Hitze ableitete.

Honda blieb dann zum ersten Mal seit 40 Jahren bei einem Rennen in der «premier class» punktelos.

Auch Marc Márquez verstand die Idee mit dieser flügellosen Verkleidung nicht. «Nein, nein, es war natürlich nicht meine Idee, die Flügel wegzulassen», stellte er fest. «Ich weiß nicht… Sie haben zu mir gesagt: ‘Jetzt musst du das probieren.’ Eigentlich wäre es an der Zeit gewesen, neue Reifen zu montieren. Aber ich musste dann ohne Winglets fahren. Ich fragte: 'Wie viele Runden muss ich damit fahren?' 'Nur zwei, lautete die Antwort.' Das habe ich gemacht und dann meinen Kommentar dazu gegeben.»

Über die Gründe dieser Verzweiflungstat kann man nur rätseln: Aber offenbar wollte Honda das Top-Speed-Handicap durch das Weglassen der Flügel reduzieren. Dass dadurch die Downforce leidet, das Turning und die Traction, greift jedoch ein Blinder mit dem Stock.

«Als Fahrer kann ich nur das Feedback geben, aber ich darf die Ingenieure nicht aus dem Konzept bringen. Es ist nicht meine Aufgabe, die Techniker mit neuen Ideen über Chassis-Konzepte und Ähnlichem zu infizieren», meinte Marc.

Jetzt hat Honda vier der sechs Wintertesttage vergeudet, ohne einen Millimeter näher an die Spitze zu kommen. «Wir brauchen eine Reaktion. Wir brauchen mehr. Wir haben hier viel probiert, aber das ist kein Sieger-Motorrad. Ehrlich gesagt: Mit meinem körperlichen Zustand bin ich glücklicher als mit dem Motorrad.»

Sepang-Test, kombinierte Zeiten (10. bis 12.2.):

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Oliveira, Aprilia, + 0,950

16. Zarco, Ducati, + 0,963

17. Quartararo, Yamaha, + 1,008

18. Miller, KTM, + 1,012

19. Rins, Honda, + 1,043

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

25. Nakasuga, Yamaha, + 3,350

Ergebnis Sepang-Test, 12.2.:

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Zarco, Ducati, + 0,963

16. Miller, KTM, + 1,012

17. Oliveira, Aprilia, + 1,033

18. Rins, Honda, + 1,043

19. Quartararo, Yamaha, + 1,054

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

Ergebnis Sepang-Test, 11.2.:

1. Martin, Ducati, 1:58,736 min

2. Oliveira, Aprilia, + 0,103 sec

3. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,145

4. Quartararo, Yamaha, + 0,161

5. Bagnaia, Ducati, + 0,331

6. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,376

7. Marini, Ducati, + 0,382

8. Rins, Honda, + 0,427

9. Bastianini, Ducati, + 0,458

10. Brad Binder, KTM, + 0,494

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,553

12. Bezzecchi, Ducati, + 0,625

13. Marc Márquez, Honda, + 0,714

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,766

15. Zarco, Ducati, + 0,767

16. Mir, Honda, + 0,896

17. Alex Márquez, Ducati, + 1,011

18. Viñales, Aprilia, + 1,034

19. Miller, KTM, + 1,123

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,281

21. Nakagami, Honda, + 1,487

22. Crutchlow, Yamaha, + 1,618

23. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,996

Ergebnis Sepang-Test, 10.2.:

1. Bezzecchi, Ducati, 1:58,470 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,130 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,262

4. Martin, Ducati, + 0,267

5. Bagnaia, Ducati, + 0,387

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,471

7. Zarco, Ducati, + 0,496

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,551

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,566

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,648

11. Quartararo, Yamaha, + 0,952

12. Marc Márquez, Honda, + 0,954

13. Marini, Ducati, + 0,999

14. Oliveira, Aprilia, + 1,260

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,343

16. Miller, KTM, + 1,356

17. Mir, Honda, + 1,362

18. Rins, Honda, + 1,493

19. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,557

20. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,608

21. Brad Binder, KTM, + 1,615

22. Nakagami, Honda, + 2,734

23. Nakasuga, Yamaha, + 2,769

24. Bradl, Honda, + 5,031 (nur 2 Runden)