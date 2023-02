Marco Bezzecchi (Ducati): «Kann Sicherheit gefährden»

Marco Bezzecchi zeigte sich mit seiner Arbeit beim dreitätigen Sepang-Test zufrieden, jedoch äußerte sich der Ducati-Pilot des Mooney VR46 Racing Teams über die neue Reifendruck-Regelung besorgt.

«Ich bin recht zufrieden mit unserer Arbeit», fasste Marco Bezzecchi seine dreitätige Testarbeit auf dem Sepang International Circuit bündig zusammen. «Wir haben ein gut funktionierendes Basis Set-up, denn meine Standardeinstellungen von 2022 waren bereits sehr gut. Am Sonntag haben wir einige Einstellungen getestet, um zu sehen, wie das Bike darauf reagiert und welches Feedback es mir gibt. Dabei haben wir einige wichtige Dinge verstanden, die uns auf anderen Strecken vielleicht helfen.»

Nachdem er am Freitag mit der Bestzeit aufhorchen ließ, landete das Ducati-Ass im kombinierten Zeitentableau mit einer 1:58,363 min auf Position 8. Auf die Testbestzeit von Markenkollege Luca Marini büßte er dabei 0,474 sec ein.

Zu einer Simulation der neu eingeführten Sprintrennen kam der 24-jährige Italiener am Sonntag nicht mehr, da er laut eigener Aussage zu sehr mit dem Testen neuer Komponenten beschäftigt war.

Sorgen bereitet Bezzecchi das Thema des Reifendrucks, der seit dem Sepang-Test mittels Einheits-Sensoren überwacht wird, damit das vorgeschriebene Mindestlimit von 1,9 bar am Vorderreifen nicht unterschritten wird. Der Fahrer des Mooney VR46 Racing Teams mahnte: «Für mich ist es sehr gefährlich mit so hohem Luftdruck zu fahren. Die Grat zwischen hoch und zu hoch ist sehr schmal. 0,02 bar können dich schon in Probleme bringen. Es wird wichtig sein, das zu verstehen und den richtigen Reifendruck zu wählen.»

In eigener Sache fügte «Bez» hinzu: «Ich hoffe, die Regel wird nicht offiziell, denn sie könnte unsere Sicherheit gefährden. Es muss eine Balance gefunden werden zwischen dem, was Michelin will, und dem, was die Fahrer wollen. Falls die Regel kommt, müssen wir sie akzeptieren, aber ich hoffe, dass wir eine Übereinkunft finden.»

Sepang-Test, kombinierte Zeiten (10. bis 12.2.):

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Oliveira, Aprilia, + 0,950

16. Zarco, Ducati, + 0,963

17. Quartararo, Yamaha, + 1,008

18. Miller, KTM, + 1,012

19. Rins, Honda, + 1,043

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

25. Nakasuga, Yamaha, + 3,350

