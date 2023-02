Wettstreit: Wer gewinnt zuerst auf einem 3. Fabrikat?

In der seit 2002 existierenden MotoGP-Viertakt-WM hat noch kein Fahrer auf drei unterschiedlichen Fabrikaten gewonnen. Maverick Viñales und Jack Miller könnte das Kunststück 2023 gelingen.

Maverick Viñales wurde 2021 im August von Yamaha für den zweiten Spielberg-GP suspendiert, weil er beim Steiermark-GP vorher versucht hatte, den M1-Motor im Rennen gewaltsam zu zerstören. Nachher trennte sich das Yamaha-Werksteam vorzeitig vom neunfachen MotoGP-Sieger. Der Vertrag wurde aufgelöst, beim Aragón-GP 2021 ersetzte Viñales bei Gresini-Aprilia Racing bereits den langsamen Italiener Lorenzo Savadori.

Schon im Juni hatte sich der Zwist zwischen Viñales und Yamaha Motor Racing angekündigt, Der Moto3-Weltmeister von 2013 beklagte sich damals nach dem Sachsenring-GP, der Werks-Yamaha sei nur viermal im Jahr konkurrenzfähig. Doch Fabio Quartararo führte überlegen in der Fahrer-WM. Und 2020 war Frankie Morbidelli nach drei Siegen sogar im Petronas-Yamaha-Kundenteam Vizeweltmeister geworden. Quartararo gewann 2020 ebenfalls drei MotoGP-WM-Rennen auf Yamaha, ehe er 2021 ins Factory Team befördert wurde.

Viñales wurde offensichtlich mit dem Problem nicht fertig, dass ihm nach Rossi auch der Nachwuchsfahrer Quartararo im Yamaha-Werksteam die Show stahl. Fabio heimste bei Yamaha in eineinhalb Jahren acht MotoGP-Triumphe ein. Viñales hatte für diese Anzahl viereinhalb Jahre gebraucht.

Doch Viñales stellt auch bei Aprilia immer wieder seine Klasse unter Beweis. Seit der Dutch-TT in Assen 2022 hat er drei Podestplätze erreicht, er war in Assen und Misano Dritter und Zweiter in Silverstone, er hat die Fahrer-WM an elfter Stelle mit 122 Punkten beendet. Aber er blieb bei den letzten drei Rennen punktelos. Der WM-Dritte Aleix Espargaró hat mit der Werks-Aprilia 212 Punkte angehäuft – und den Argentinien-GP gewonnen.

Bisher ist es keinem MotoGP-Fahrer gelungen, in der MotoGP-Viertakt-Klasse (sie wurde 2002 neu eingeführt) auf drei verschiedenen Fabrikaten Rennen für sich zu entscheiden.

Immerhin haben Fahrer wie Valentino Rossi (Honda und Yamaha), Viñales (Suzuki und Yamaha), Lorenzo (Yamaha und Ducati), Jack Miller (Honda und Ducati) sowie Dovizioso (Honda und Ducati) auf zwei unterschiedlichen Marken gewonnen.

In der kommenden Saison könnte es Viñales (Sieg 2016 in Silverstone auf Suzuki, dann acht Siege auf Yamaha) gelingen, mit Aprilia das dritte unterschiedliche Fabrikat in der «premier class» zum Triumph zu chauffieren. Drei Podestplätze hat er bereits eingesammelt, auch seinen Teamkollegen Aleix Espargaró hat er bereits mehrmals übertrumpft, der 2022 auch für zwei Pole-Positions gesorgt hat.

Auf drei Marken waren seit 1949 in der Königsklasse bisher nur vier Fahrer erfolgreich: Mike Hailwood (Norton, MV Agusta, Honda), Eddie Lawson (Yamaha, Honda, Cagiva), Randy Mamola (Suzuki, Honda, Yamaha) und Loris Capirossi (Yamaha, Honda, Ducati).

Viñales: Mit Suzuki und Yamaha schon gewonnen

Beim Aragón-GP im vergangenen September kündigte Viñales am Freitag an, er werde seinen Teamkollegen Aleix Espargaró nicht unterstützen, denn er müsse seine eigenen Interessen wahren – und für einen Aprilia-GP-Sieg sorgen, denn diese anspruchsvolle Piste passe ausgezeichnet zur RS-GP22.

Doch nach dem 16. Startplatz kam der oft unbeständige Viñales im Rennen über Rang 13 nicht hinaus.

Bei den beiden Übersee-Rennen in Motegi und Buriram steuerte Viñales die Aprilia RS-GP im Rennen jeweils auf den siebten Rang.

«Top Gun» Maverick hat bei seinen 204 GP-Einsätzen bisher insgesant 25 Siege errungen und nicht weniger als 71 Podestplätze.

Immerhin legt der 27-jährige Familienvater bei Aprilia allmählich den Ruf des Trainings-Weltmeisters, der oft schlecht startet und in der Anfangsphase der Rennen kostbare Zeit verliert, ab.

Denn im BMW-Qualifier-Award, bei dem bis Rang 15 Punkte vergeben werden wie in den Rennen, hat MV#12 im Vorjahr als Gesamtelfter 116 Punkte eingesammelt, in den Rennen hingegen 122. Dabei ging der Aprilia-Werkspilot bei den letzten drei Grand Prix leer aus!

Aber Jack Milller könnte Viñales zuvorkommen, denn der Australier hat 2016 im Regen von Assen mit der Marc VDS-Honda gewonnen und dann auf der Werks-Ducati 2021 in Jerez und Le Mans und dazu 2022 in Motegi.

2023 steuert «JackAss» die Red Bull-KTM, mit der Miguel Oliveira fünf und Brad Binder zwei MotoGP-Siege errungen haben. Er verlor aber eine Sekunde beim Sepang-Test, während Viñales mit Rang 3 glänzte.

Sepang-Test, kombinierte Zeiten (10. bis 12.2.):

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Oliveira, Aprilia, + 0,950

16. Zarco, Ducati, + 0,963

17. Quartararo, Yamaha, + 1,008

18. Miller, KTM, + 1,012

19. Rins, Honda, + 1,043

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

25. Nakasuga, Yamaha, + 3,350

Ergebnis Sepang-Test, 12.2.:

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Zarco, Ducati, + 0,963

16. Miller, KTM, + 1,012

17. Oliveira, Aprilia, + 1,033

18. Rins, Honda, + 1,043

19. Quartararo, Yamaha, + 1,054

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

Ergebnis Sepang-Test, 11.2.:

1. Martin, Ducati, 1:58,736 min

2. Oliveira, Aprilia, + 0,103 sec

3. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,145

4. Quartararo, Yamaha, + 0,161

5. Bagnaia, Ducati, + 0,331

6. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,376

7. Marini, Ducati, + 0,382

8. Rins, Honda, + 0,427

9. Bastianini, Ducati, + 0,458

10. Brad Binder, KTM, + 0,494

11. Morbidelli, Yamaha, + 0,553

12. Bezzecchi, Ducati, + 0,625

13. Marc Márquez, Honda, + 0,714

14. Di Giannantonio, Ducati, + 0,766

15. Zarco, Ducati, + 0,767

16. Mir, Honda, + 0,896

17. Alex Márquez, Ducati, + 1,011

18. Viñales, Aprilia, + 1,034

19. Miller, KTM, + 1,123

20. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,281

21. Nakagami, Honda, + 1,487

22. Crutchlow, Yamaha, + 1,618

23. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,996

Ergebnis Sepang-Test, 10.2.:

1. Bezzecchi, Ducati, 1:58,470 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,130 sec

3. Bastianini, Ducati, + 0,262

4. Martin, Ducati, + 0,267

5. Bagnaia, Ducati, + 0,387

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,471

7. Zarco, Ducati, + 0,496

8. Di Giannantonio, Ducati, + 0,551

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,566

10. Morbidelli, Yamaha, + 0,648

11. Quartararo, Yamaha, + 0,952

12. Marc Márquez, Honda, + 0,954

13. Marini, Ducati, + 0,999

14. Oliveira, Aprilia, + 1,260

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,343

16. Miller, KTM, + 1,356

17. Mir, Honda, + 1,362

18. Rins, Honda, + 1,493

19. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,557

20. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,608

21. Brad Binder, KTM, + 1,615

22. Nakagami, Honda, + 2,734

23. Nakasuga, Yamaha, + 2,769

24. Bradl, Honda, + 5,031 (nur 2 Runden)