Lucio Cecchinello: Was er sich bei Nakagami vorwirft

LCR-Honda-Teambesitzer Lucio Cecchinello bereut, bei der Handverletzung von Taka Nakagami beim Japan-GP 2022 einen Fehler gemacht zu haben.

Takaaki Nakagami versicherte zwar beim MotoGP-Test in Sepang, seine seit dem Aragón-GP lädierte rechte Hand verursache keine Schmerzen mehr, die Beweglichkeit sei nicht eingeschränkt, aber nach zwei Operationen ist die Hand übel zugerichtet. Sie wurde damals in der ersten Runde des Aragonien-GP bei der Kollision mit Marc Márquez und dem folgenden Sturz arg in Mitleidenschaft gezogen.

Das LCR-Honda-Team von Lucio Cecchinello hat im vergangenen September zugelassen, dass der frisch operierte Takaaki Nakagami fünf Woche nach dem verhängnisvollen Rennsturz beim Japan-GP in Motegi wieder auf seine Honda RC213V stieg. Dabei war so ein überstürztes Comeback schon im Juli 2020 in Jerez bei Marc Márquez gründlich schief gegangen.

Taka Nakagami kam jedenfalls beim Test in Malaysia (10. bis 12.2.) über den 21. Rang mit 1,646 Sekunden Rückstand nicht hinaus.

«Taka und sein Crew-Chief Klaus Nöhles haben beim Test beschlossen, sich am ersten Tag zuerst vorwiegend mit dem mittelharten Reifen zu beschäftigen, um das Basis-Set-up für das Motorrad zu finden. Er wollte dann den weichen Reifen erst am zweiten Tag einsetzen. Aber wir haben dann bemerkt, dass uns die ganze Arbeit mit dem mittelharten Reifen nicht geholfen hat, die richtige Richtung zu verstehen. Denn bei dieser Mischung ist der Gripmangel ziemlich massiv zur Geltung gekommen. Deshalb haben wir am zweiten Tag neu begonnen und den weichen Reifen verwendet. Aber leider hat uns dann der Regen einen Strich durch die Rechnung gemacht.»

War es im Rückblick ein Fehler, Nakagami beim Japan-GP an den Start gehen zu lassen?

Cecchinello: «Ehrlich gesagt, Honda hat überhaupt keinen Druck für diesen Einsatz ausgeübt, obwohl das alle glauben. In Wirklichkeit hat sich Honda hat sich Honda nicht eingemischt. Es war eine Entscheidung von Taka, nach der Rücksprache mit seinem Arzt. Was bei diesem Vorkommnis auch mitgespielt hat: Wir haben als Team vielleicht einen Fehler begangen. Denn wir hätten einen Handschuh machen lassen sollen, bei der der fünfte Finger komplett versteift worden wäre. Denn besonders im Rennen hat Taka deshalb den kleinen Finger dauernd bewegt. Dadurch ist die Wunde größer geworden. Deshalb hat der Arzt dann eine zweite Operation gemacht, um eine Infektion zu vermeiden.»

«Ich habe in meiner aktiven Zeit eine ähnliche Verletzung gehabt», erinnert sich Lucio. «Deshalb werfe ich mir jetzt vor, dass ich nicht gemeinsam mit Takas Crew darauf beharrt habe, seinen kleinen Finger für den Motegi-GP komplett ruhig zu stellen. Dann hätte sich vermeiden lassen, dass die Wunde noch größer wurde. Ich bereue, dass ich mich in diesem Punkt nicht durchgesetzt habe. Ich habe das Gefühl, das war mein Fehler. Anderseits: Ich bin natürlich kein Arzt!»

Sepang-Test, kombinierte Zeiten (10. bis 12.2.):

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Oliveira, Aprilia, + 0,950

16. Zarco, Ducati, + 0,963

17. Quartararo, Yamaha, + 1,008

18. Miller, KTM, + 1,012

19. Rins, Honda, + 1,043

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

25. Nakasuga, Yamaha, + 3,350

