Valentino Rossi tritt im hochkarätigen Feld an

In der Fanatec GT World Challenge Europe wird Valentino Rossi 2023 in einem hochkarätigen Starterfeld antreten. Im Sprint Cup starten 40 GT3-Autos, bei den Endurance-Rennen sogar 56!

Die Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS platzt in der Saison 2023 aus allen Nähten! Für die fünf Sprint Cup-Läufe sind 40 Fahrzeuge genannt, dies überschreitet die Fassungsgrenze der Strecke in Brands Hatch und Zandvoort, weshalb dort der neugegründete Bronze Cup nicht an den Start geht. Im Endurance Cup gehen sogar 56 GT3-Boliden an den Start!

SRO-Boss Stéphane Ratel freut sich über das Starterfeld in seiner Rennserie: «Ich freue mich sehr, Ihnen unsere Starterlisten für 2023 zu präsentieren, welche von einem außergewöhnlichen Fanatec GT Sprint Cup-Starterfeld angeführt werden. Die Tatsache, dass wir zum ersten Mal 40 Autos für die Serie haben, ist etwas ganz Besonderes und ich muss allen Teams danken, die uns in dieser Saison ihr Vertrauen geschenkt haben. Das Feld des Fanatec GT Endurance Cups bleibt auf demselben extrem hohen Niveau, welches wir gewohnt sind und ich weiß, dass wir uns auf ein besonders beeindruckendes Starterfeld bei den CrowdStrike 24 Stunden von Spa freuen können. Obwohl wir mit dem, was wir über den Winter erreicht haben, sehr zufrieden sind, hört die harte Arbeit hier nicht auf. Jetzt müssen wir bescheiden bleiben und die Saison abliefern, die unsere Wettbewerber, Partner und Fans verdienen. Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben, dass diese Startaufstellung Wirklichkeit geworden ist.»

Bekanntester Name im Starterfeld wird auch 2023 Valentino Rossi sein. Der neunmalige Motorradweltmeister geht erneut für das Team WRT an den Start, wird aber nach einem Markenwechsel des Teams einen BMW M4 GT3 (Turbo-Reihensechszylinder mit 3 Litern Hubraum und bis zu 590 PS) pilotieren. Der Hersteller aus München ernannte «Il Dottore» zur Saison 2023 zum Werksfahrer. Rossi wird das Fahrzeug, welches im auffälligen VR46-Design startet, in allen zehn Saisonläufen mit dem Belgier Maxime Martin teilen. Bei den Endurance Cup-Läufen stößt BMW-Legende Augusto Farfus zum Aufgebot der Startnummer #46 hinzu.

Insgesamt acht Hersteller sind 2023 in der GT World Challenge Europe vertreten. Mit elf Fahrzeugen stellt Audi das größte Kontingent. Dazu starten auch BMW, Ferrari, Honda, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche in der populären SRO-Meisterschaft.

