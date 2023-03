Portimão-Test 12 h: Bestzeit für Marini – 12. Márquez

Rückte in die Top-3 vor: Fabio Quartararo auf der Yamaha

Sechs Ducati unter den Top-Ten – das ist die erste Bilanz zu Mittag des ersten MotoGP-Testtages in Portimão.

Bis 17.30 Uhr Ortszeit (18.30 Uhr in Mitteleuropa) wird heute beim MotoGP-Test in Portimão gefahren, dann werden noch Startversuche gemacht. Um 12 Uhr Ortszeit lag Luca Marini auf der Ducati vorne. Der neue Sieganwärter und Valentino-Rossi-Bruder aus dem Mooney VR46-Ducati-Team mausert sich immer mehr zum Geheimfavoriten, denn er hat bereits im November den Valencia-Test dominiert und im Februar in Sepang. Und er fühlt sich auf der Ducati GP22 offensichtlich pudelwohl.

Ducati beherrscht weiter das Geschehen. Während schon in Malaysia nach drei Tagen nicht weniger als sieben Ducati-Fahrer (und zwei Aprilia-Asse) unter den Top-Ten landeten, bahnt sich auch für den letzte Generalprobe vor dem Portugal-GP (24. bis 26. März) eine Desmosedici-Vorherrschaft an.

Honda-Star Marc Márquez liegt hingegen 0,966 Sekunden zurück an 12. Position. HRC-Testfahrer Stefan Bradl, schon am vergangenen Wochenende in Jerez drei Tage im Einsatz, hält sich auf Platz 18.

Ducati-Lenovo-Werksfahrer Enea Bastianini hat bisher erst zehn Runden gedreht; er wurde durch einen Defekt eingebremst.

Mit 33 Runden war Vizeweltmeister Fabio Quartararo (Yamaha) bisher am fleißigsten. Er preschte kurz vor 12 Uhr Ortszeit auf Platz 3 vor und liegt nur noch 0,114 sec hinter Luca Marini.

Bei Red Bull-KTM werden bisher nur die diskreten Positionen 17 und 19 (für Brad Binder und Jack Miller) notiert, während das GASGAS-Duo Augusto Fernández und Pol Espargaró sogar erst auf den Rängen 21 und 22 aufscheint. Pol war kurz vor 12 Uhr Ortszeit gestürzt.

Ergebnisse Portimão-Test, 11.3., 12 Uhr Ortszeit

1. Marini, Ducati, 1:39,857

2. Martin, Ducati, + 0,059 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,114

4. Bagnaia, Ducati, + 0,122

5. Zarco, Ducati, + 0,521

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,574

7. Raúl Fernández, Aprilia, 0,631

8. Oliveira, Aprilia, + 0,667

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,770

10. Rins, Honda, + 0,812

11. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,916

12. Marc Márquez, Honda, + 0,966

13. Bezzecchi, Ducati + 1,008

14. Viñales, Aprilia, + 1,009

15. Mir, Honda, + 1,131

16. Morbidelli, Yamaha, + 1,341

17. Brad Binder, KTM, + 1,507

18. Bradl, Honda, + 1,515

19. Miller, KTM, + 1,589

20. Pirro, Ducati, + 1,729

21. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,739

22. Pol Espargaró, GASGAS, + 2,046

23. Bastianini, Ducati, + 2,133

24. Nakagami, Honda, + 2,368