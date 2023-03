Johann Zarco (Ducati): Kann der Fahrer kaum erkennen

Johann Zarco auf der Achterbahnfahrt in Portimao

Johann Zarco arbeitete sich während des Portimão-Tests in der Zeitenliste kontinuierlich nach oben. Der Pramac-Ducati-Pilot lobte besonders den neuen Motor der GP23 und sprach über den diesjährigen Schlüssel zum Erfolg.

Für Johann Zarco war der der erste Tag des IRTA-Tests an der Algarve durchwachsen verlaufen, denn nach zwei Stürzen fand sich der Franzose nur auf Position 13 wieder. Doch davon ließ sich der zweifache Moto2-Weltmeister von 2015 und 2016 nicht beirren und setzte seine akribische Arbeit am Sonntag fort: «Unser Ziel war es, dass ich mich auf dem Motorrad wohlfühle. Erst danach haben wir an der Rundenzeit gearbeitet.»

Diese Taktik ging auf, denn am Ende des zweiten Testtages preschte der Prima-Pramac-Ducati-Pilot auf die zweite Position nach vorne. «Von meiner Zeit war ich etwas überrascht. Wir haben an kleinen Details gearbeitet, um am Ende eine Runde zusammenzusetzen. Das Ergebnis zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind.»

Auf die Bestzeit von Markenkollege Pecco Bagnaia büßte Zarco 0,296 sec ein. «Pecco ist sehr schnell und hat alles unter Kontrolle», stellte der 32-Jährige anerkennend fest. «Das wird in dieser langen Saison, die vor uns liegt, der Schlüssel zum Erfolg sein. Wir müssen die Situation genauso wie Pecco kontrollieren, dann können wir Rennen gewinnen.»

Zarco wartet vor seiner siebten MotoGP-Saison immer noch auf den lang ersehnten ersten Sieg in der Königsklasse. Der WM-Achte des Vorjahres hofft, diesen mit der GP23 endlich zu ergattern. Eine Neuerung an seiner 2023er-Pramac-Ducati macht ihm dabei besonders Mut. «Unsere Fortschritte beim Motor sind sehr interessant. Das ist ein Bereich, den der Fahrer oft kaum erkennen und beurteilen kann, da die Elektronik das Motorverhalten zum Teil verdeckt. Aber das ist vermutlich die beste Ducati, die ich bisher gefahren bin.»

Portimão-Test, kombinierte Zeiten (11./12.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:37,968 min

2. Zarco, Ducati, + 0,296 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,334

4. Marini, Ducati, + 0,342

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,383

6. Bastianini, Ducati, + 0,405

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,434

8. Martin, Ducati, + 0,466

9. Brad Binder, KTM, + 0,512

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,601

11. Oliveira, Aprilia, + 0,616

12. Viñales, Aprilia, + 0,710

13. Mir, Honda, + 0,794

14. Marc Márquez, Honda, + 0,810

15. Rins, Honda, + 0,814

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,886

17. Miller, KTM, + 0,941

18. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,006

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,098

20. Nakagami, Honda, + 1,341

21. Di Giannantonio, Ducati, + 1,673

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,699

23. Pirro, Ducati, + 2,131

24. Bradl, Honda, + 2,194

Ergebnisse Portimão-Test, Samstag (11.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:38,771 min

2. Marini, Ducati, + 0,234 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,254

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,565

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,689

6. Oliveira, Aprilia, + 0,695

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,837

8. Quartararo, Yamaha, + 0,843

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,870

10. Martin, Ducati, + 0,872

11. Rins, Honda, + 0,875

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,877

13. Zarco, Ducati, + 0,945

14. Mir, Honda, + 1,005

15. Brad Binder, KTM, + 1,152

16. Miller, KTM, + 1,216

17. Bastianini, Ducati, + 1,238

18. Bradl, Honda, + 1,391

19. Marc Márquez, Honda, + 1,399

20. Pirro, Ducati, + 1,565

21. Morbidelli, Yamaha, + 1,643

22. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,736

23. Nakagami, Honda, + 1,871

24. Augusto Fernández, GASGAS, + 2,000