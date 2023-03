Brad Binder (KTM): «Musste Vorgehensweise überdenken»

Brad Binder versenkte seine KTM RC16 am Sonntag in Portimao im Kiesbett

Brad Binder halbierte am Sonntag in Portimão seinen Rückstand auf die Spitze und verbesserte dabei seine Performance auf neuen Reifen. Der KTM-Werksfahrer fühlt sich nun «mehr oder weniger» bereit für den Saisonstart.

Nachdem Brad Binder am Samstag in Portimão über massive Probleme mit dem Hinterrad-Grip geklagt hatte, legte die Red Bull KTM-Mannschaft eine Nachtschicht ein. «Nach dem ersten Tag mussten wir unsere Vorgehensweise überdenken, da ich mit unserer Arbeit nicht sehr zufrieden war», stellte Binder nach Platz 15 und 1,152 sec Rückstand am Samstag fest. «Das Team hat über Nacht super Arbeit geleistet, damit ich mich wohler fühle», bemerkte der Südafrikaner anerkennend.

Während der 27-Jährige die Berg-und-Tal-Bahn an der Algarve auch am Sonntag zunächst nur auf Position 15 umrundete, legte er am Nachmittag noch einmal nach und schob sich zum Schluss als Neunter in die Top-10. Seinen Rückstand auf Pecco Bagnaias Bestzeit (Ducati) verkürzte Binder auf 0,512 sec.

Seine Fortschritte schrieb das KTM-Ass den Änderungen an seiner RC16 zu: «Wir haben einen großen Schritt nach vorne gemacht. Ich konnte dadurch mehr pushen, nun sind wir näher dort dran, wo wir sein müssen. Ich fühle mich auf dem Bike deutlich wohler.»

«Auch wenn wir vor dem ersten Rennen noch einige Fortschritte erzielen müssen, denke ich, dass wir mehr oder weniger bereit sind für die Saison.» Zum Abschluss der Wintertests startete der 17-fache GP-Sieger noch einige Zeitenangriffe, die «besser liefen als erwartet.» Dabei überraschte ihn besonders eine Tatsache: «Ich habe mich auf neuen Reifen besser gefühlt als auf gebrauchten, was bei uns normalerweise genau umgedreht ist. Das zeigt uns, dass wir uns in einigen Bereich weiterentwickelt haben.»

Auf die Frage, wen Binder im Kampf um die diesjährige WM-Krone vorne sieht, hatte der Südafrikaner eine schnelle Antwort: «Der Weltmeister Bagnaia geht natürlich mit dem besten Schwung in die Saison. Er wird derjenige sein, den es zu schlagen gilt. Aber es gibt viele, die ihm das Leben schwer machen werden.»

Ergebnisse Portimão-Test, Sonntag (12.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:37,968 min

2. Zarco, Ducati, + 0,296 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,334

4. Marini, Ducati, + 0,342

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,383

6. Bastianini, Ducati, + 0,405

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,434

8. Martin, Ducati, + 0,466

9. Brad Binder, KTM, + 0,512

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,601

11. Oliveira, Aprilia, + 0,616

12. Viñales, Aprilia, + 0,710

13. Mir, Honda, + 0,794

14. Marc Márquez, Honda, + 0,810

15. Rins, Honda, + 0,814

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,886

17. Miller, KTM, + 0,941

18. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,006

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,098

20. Nakagami, Honda, + 1,341

21. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,699

22. Pirro, Ducati, + 2,131



Ergebnisse Portimão-Test, Samstag (11.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:38,771 min

2. Marini, Ducati, + 0,234 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,254

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,565

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,689

6. Oliveira, Aprilia, + 0,695

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,837

8. Quartararo, Yamaha, + 0,843

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,870

10. Martin, Ducati, + 0,872

11. Rins, Honda, + 0,875

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,877

13. Zarco, Ducati, + 0,945

14. Mir, Honda, + 1,005

15. Brad Binder, KTM, + 1,152

16. Miller, KTM, + 1,216

17. Bastianini, Ducati, + 1,238

18. Bradl, Honda, + 1,391

19. Marc Márquez, Honda, + 1,399

20. Pirro, Ducati, + 1,565

21. Morbidelli, Yamaha, + 1,643

22. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,736

23. Nakagami, Honda, + 1,871

24. Augusto Fernández, GASGAS, + 2,000



