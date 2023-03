Pecco Bagnaia (1.): «Wir sind zu 100 Prozent bereit»

Pecco Bagnaia beendete den MotoGP-Test in Portimão mit einer Fabelzeit auf Platz 1, insgesamt sieben Ducati sind in den Top-8 zu finden. Die Favoritenrolle ist damit klar verteilt, auch wenn Bagnaia davon wenig hält.

2021 sorgte Francesco «Pecco» Bagnaia auf dem Weg zur Pole-Position in 1:38,725 min für einen All-Time-Lap-Record auf der 4,592 km langen Achterbahnstrecke des «Autódromo Internacional do Algarve». Zum Abschluss des Portimão-Tests unterbot er seine eigene Richtmarke mit einer 1:37,968 min um ganze 0,757 sec.

War der 26-jährige Italiener von der ersten 1:37er-Zeit selbst überrascht? Pecco grinste kurz und meinte dann: «Um ehrlich zu sein, nach der 1:38,1 min in der Sprint-Simulation war ich ziemlich sicher, auf Zeitenjagd eine 1:37er-Zeit zu fahren. Am Nachmittag waren die Bedingungen aber ein bisschen schlechter als am Vormittag, wegen dem Wind und den Temperaturen. Ich hatte aber Zeit, zweimal eine Zeitenjagd zu starten. Beim ersten Mal habe ich die Situation verstanden, beim zweiten Mal war meine Herangehensweise dann eine andere. Enea [Bastianini] zum Beispiel, der nur eine ‚time attack‘ absolviert hat, wäre mir im zweiten Anlauf sicher nahe gekommen.»

«Also nein, es hat mich nicht überrascht, weil ich am Vormittag mit vollerem Tank die 1:38,1 min gefahren war, aber ja, mit der 1:37 min war ich dann schon glücklich», fasste Bagnaia zusammen.

Das Selbstvertrauen des Titelverteidigers ist nach dem gelungenen Wintertest natürlich groß, dennoch wird er nicht müde zu betonen: «Die Sache ist die, Testen ist eine Sache, das Rennwochenende eine andere. Wir müssen also den Grand Prix abwarten. Aber klar, die ganze Arbeit, die wir geleistet haben, hat uns auf einen wirklich guten Level gebracht. Ich bin mit allem sehr glücklich, ich bin glücklich mit der Sprint-Simulation und der Zeitenjagd. Wir müssen es aber während eines Rennwochenendes überprüfen.»

Nicht nur das MotoGP-Format ist 2023 neu, auch der Luftdruck im Vorderreifen wird in diesem Jahr genauer kontrolliert werden. Das Unterschreiten des Mindestdrucks soll künftig geahndet werden. «Wir haben bei allen Testrunden so gearbeitet, als wäre die Regel für den Reifendruck in Kraft. Es ist ein bisschen anders und ein bisschen riskanter. Wenn jemand vor dir fährt, wird es gefährlicher. Wenn es aber so ist, sind wir vorbereitet. Wird es nicht so sein, ist es für die Sicherheit aller besser», meinte der Ducati-Star. «Wie auch immer, wir können sagen, dass wir zu 100 Prozent bereit sind, in die Saison zu starten.»

Die Favoritenrolle ist Bagnaia nicht abzusprechen, er selbst aber bekräftigte: «Ich mag es nicht, wenn nach einem Test gesagt wird: ‚Das ist der Favorit.‘ Man weiß nicht, welche Reifen ein Fahrer verwendet hat oder woran gearbeitet wurde… Marc Márquez ist zum Beispiel keine ‚time attack‘ gefahren. Sicher ist: Wenn das Rennen morgen stattfinden würde, wären wir bereit, um den Sieg zu kämpfen. Das ist klar. Ich glaube aber, dass mehr als ein Fahrer konkurrenzfähig ist, wenn es darum geht, um die Top-Platzierungen zu kämpfen.»

Portimão-Test, kombinierte Zeiten (11./12.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:37,968 min

2. Zarco, Ducati, + 0,296 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,334

4. Marini, Ducati, + 0,342

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,383

6. Bastianini, Ducati, + 0,405

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,434

8. Martin, Ducati, + 0,466

9. Brad Binder, KTM, + 0,512

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,601

11. Oliveira, Aprilia, + 0,616

12. Viñales, Aprilia, + 0,710

13. Mir, Honda, + 0,794

14. Marc Márquez, Honda, + 0,810

15. Rins, Honda, + 0,814

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,886

17. Miller, KTM, + 0,941

18. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,006

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,098

20. Nakagami, Honda, + 1,341

21. Di Giannantonio, Ducati, + 1,673

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,699

23. Pirro, Ducati, + 2,131

24. Bradl, Honda, + 2,194

Ergebnisse Portimão-Test, Samstag (11.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:38,771 min

2. Marini, Ducati, + 0,234 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,254

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,565

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,689

6. Oliveira, Aprilia, + 0,695

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,837

8. Quartararo, Yamaha, + 0,843

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,870

10. Martin, Ducati, + 0,872

11. Rins, Honda, + 0,875

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,877

13. Zarco, Ducati, + 0,945

14. Mir, Honda, + 1,005

15. Brad Binder, KTM, + 1,152

16. Miller, KTM, + 1,216

17. Bastianini, Ducati, + 1,238

18. Bradl, Honda, + 1,391

19. Marc Márquez, Honda, + 1,399

20. Pirro, Ducati, + 1,565

21. Morbidelli, Yamaha, + 1,643

22. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,736

23. Nakagami, Honda, + 1,871

24. Augusto Fernández, GASGAS, + 2,000