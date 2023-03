Enea Bastianini (6.): «Noch nicht auf Peccos Level»

Enea Bastianini am Sonntag in Portimão

Nach einem mühsamen Samstag war Enea Bastianini zum Abschluss des MotoGP-Tests in Portimão auf dem Vormarsch. Noch fühlt sich der neue Ducati-Werksfahrer aber nicht bereit, um in den Kampf um den Sieg einzugreifen.

Nach Tag 1 lag Enea Bastianini beim Portimão-Test (noch ohne Zeitenjagd und mit einem Sturz in Kurve 4) nur auf Rang 17, am Sonntag schob er sich auf Platz 6 nach vorne. Der Rückstand auf die Fabelzeit seines neuen Teamkollegen Pecco Bagnaia betrug 0,405 sec.

«Der Samstag war etwas unglücklich, wir hatten zwei kleine Probleme und haben Zeit verloren. Ich habe eineinhalb Stunden an der Box verbracht. Ich habe einen Fehler gemacht, das Team hat einen Fehler gemacht – und es war kein wirklich guter Tag», schilderte der Neuzugang im Ducati-Lenovo-Werksteam.

«Der Sonntag war viel besser als der Samstag», fuhr der vierfache MotoGP-Sieger fort. «Wir haben sehr früh einen guten Schritt nach vorne gemacht. Wir haben auch einige Änderungen am Motorrad vorgenommen, mein Gefühl war dann besser. Ich konnte pushen, am Samstag dagegen war ich schon sehr früh am Limit.»

«Wir haben nichts Besonderes probiert. Ich habe einfach versucht, das 2023er-Bike zu verstehen. Der Unterschied zum Vorjahresbike ist nicht so groß, aber die Stärken sind andere. Vielleicht muss ich noch etwas mehr arbeiten, um das zu verstehen. Wir haben uns im Hinblick auf das erste Rennen auf das Set-up des Motorrads und meinen Fahrstil konzentriert. Ich musste meine Linien ein bisschen verändern, denn auf dieser Strecke macht sich mein Fahrstil nicht wirklich bezahlt», erklärte Bastianini. «Ich glaube, dass uns noch etwas fehlt, um um den Sieg zu kämpfen, aber wir sind auch nicht weit weg.»

«Ich bin glücklich mit der Pace, aber auch mit der Zeitenjagd. Ich bin nur eine ‚time attack‘ gefahren – nicht auf dem Level von Pecco, aber es war auch nicht schlecht», grinste die «Bestia».

Portimão-Test, kombinierte Zeiten (11./12.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:37,968 min

2. Zarco, Ducati, + 0,296 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,334

4. Marini, Ducati, + 0,342

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,383

6. Bastianini, Ducati, + 0,405

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,434

8. Martin, Ducati, + 0,466

9. Brad Binder, KTM, + 0,512

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,601

11. Oliveira, Aprilia, + 0,616

12. Viñales, Aprilia, + 0,710

13. Mir, Honda, + 0,794

14. Marc Márquez, Honda, + 0,810

15. Rins, Honda, + 0,814

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,886

17. Miller, KTM, + 0,941

18. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,006

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,098

20. Nakagami, Honda, + 1,341

21. Di Giannantonio, Ducati, + 1,673

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,699

23. Pirro, Ducati, + 2,131

24. Bradl, Honda, + 2,194

