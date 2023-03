Jorge Martin (Ducati/8.) wollte kein Risiko eingehen

Jorge Martin war beim Portimão-Test eher unauffällig unterwegs und verzichtete am Sonntag bewusst auf einen Zeitenangriff. Der Pramac-Ducati-Star testete einige Teile des Werksteams, die er jedoch nicht für gut befand.

Jorge Martin wird 2023 in seiner dritten MotoGP-Saison versuchen, seinem bisher einzigen Sieg in der Königsklasse (Österreich 2021) weitere hinzuzufügen. Beim IRTA-Test in Portimão arbeitete das Prima-Pramac-Ducati-Ass daher an der Feinabstimmung seiner Desmosedici GP23, um von Beginn an konkurrenzfähig zu sein. «Ich fühle mich auf dem neuen Bike sehr wohl», betonte der 25-jährige Spanier.

Martin war besonders am finalen Testtag unauffällig unterwegs und entschied sich für einen für ihn ungewöhnlichen Schritt. «Wir haben keinen Zeitenangriff gestartet, da ich es nicht für notwendig erachtet habe, das Risiko einzugehen. Das heben wir uns für das Rennwochenende auf», erklärte der «Martinator», der in der letzten Saison für seine außergewöhnlichen Leistungen auf eine Runde berüchtigt war. 2022 sammelte er insgesamt fünf Pole-Positions und startete vier weitere Male aus der ersten Reihe.

Beim Portimão-Test war Martin lediglich der siebtschnellste Ducati-Fahrer und fand sich mit 0,466 sec Rückstand auf Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) auf Position 8 wieder.

Am Sonntag konzentrierte sich der elffache GP-Sieger jedoch auf andere Bereiche als eine schnelle Rundenzeit. «Wir haben verschiedene Set-up-Einstellungen ausgeteset und eine Simulation des Sprints durchgeführt, die sehr positiv verlief.»

Martin stellte fest: «Wir haben einige Dinge ausprobiert, die mir geholfen haben», jedoch räumte er ein: «Ich habe auch einige Verkleidungen und Teile am Heck ausprobiert, die zuvor Pecco und Enea getestet haben. Ich habe die Teile aber nicht gemocht.»

Portimão-Test, kombinierte Zeiten (11./12.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:37,968 min

2. Zarco, Ducati, + 0,296 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,334

4. Marini, Ducati, + 0,342

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,383

6. Bastianini, Ducati, + 0,405

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,434

8. Martin, Ducati, + 0,466

9. Brad Binder, KTM, + 0,512

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,601

11. Oliveira, Aprilia, + 0,616

12. Viñales, Aprilia, + 0,710

13. Mir, Honda, + 0,794

14. Marc Márquez, Honda, + 0,810

15. Rins, Honda, + 0,814

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,886

17. Miller, KTM, + 0,941

18. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,006

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,098

20. Nakagami, Honda, + 1,341

21. Di Giannantonio, Ducati, + 1,673

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,699

23. Pirro, Ducati, + 2,131

24. Bradl, Honda, + 2,194



Ergebnisse Portimão-Test, Sonntag (12.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:37,968 min

2. Zarco, Ducati, + 0,296 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,334

4. Marini, Ducati, + 0,342

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,383

6. Bastianini, Ducati, + 0,405

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,434

8. Martin, Ducati, + 0,466

9. Brad Binder, KTM, + 0,512

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,601

11. Oliveira, Aprilia, + 0,616

12. Viñales, Aprilia, + 0,710

13. Mir, Honda, + 0,794

14. Marc Márquez, Honda, + 0,810

15. Rins, Honda, + 0,814

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,886

17. Miller, KTM, + 0,941

18. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,006

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,098

20. Nakagami, Honda, + 1,341

21. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,699

22. Pirro, Ducati, + 2,131



Ergebnisse Portimão-Test, Samstag (11.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:38,771 min

2. Marini, Ducati, + 0,234 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,254

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,565

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,689

6. Oliveira, Aprilia, + 0,695

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,837

8. Quartararo, Yamaha, + 0,843

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,870

10. Martin, Ducati, + 0,872

11. Rins, Honda, + 0,875

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,877

13. Zarco, Ducati, + 0,945

14. Mir, Honda, + 1,005

15. Brad Binder, KTM, + 1,152

16. Miller, KTM, + 1,216

17. Bastianini, Ducati, + 1,238

18. Bradl, Honda, + 1,391

19. Marc Márquez, Honda, + 1,399

20. Pirro, Ducati, + 1,565

21. Morbidelli, Yamaha, + 1,643

22. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,736

23. Nakagami, Honda, + 1,871

24. Augusto Fernández, GASGAS, + 2,000