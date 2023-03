Maverick Vinales (Aprilia): Beim Test tiefgestapelt?

Am zweiten MotoGP-Testtag in Portimao wurde Aprilia-Werksfahrer Maverick Vinales in der kombinierten Zeitenliste vom dritten auf den zwölften Platz durchgereicht. Für den Spanier ist das lediglich ein Schönheitsfehler.

0,254 sec hatte Maverick Vinales im Autodromo do Algarve am Samstag auf die Bestmarke von Pecco Bagnaia verloren und landete damit auf dem starken dritten Platz. Am Sonntagabend lag der Spanier 0,710 sec hinter dem Weltmeister aus Italien, der mit seiner Ducati erneut die schnellste Zeit gefahren war, und fiel in der kombinierten Zeitenliste beider Tage auf die zwölfte Position zurück.

«Es war gut», meinte Vinales dennoch. «Wir haben für das Rennen geschuftet, um mich in die richtige Ausgangslage dafür zu bringen. Natürlich würde ich gerne jede Runde 1:38 min fahren, aber es ging darum zu verstehen, wie die Gasannahme ist und wie ich das Bike auf der Bremse unterstützen kann. Viel unserer Arbeit wird sich während des Rennwochenendes auszahlen.»

Der 28-Jährige lobte, dass die Aprilia RS-GP auch mit vollem Tank sehr gut funktioniere, «manchmal fühlt sie sich dann sogar besser an», meinte er. «Vor allem, wenn kein Grip da ist und sich das Motorrad nur schwer verzögern lässt. Klar hätte ich mich gerne in einer besseren Position gesehen, wichtig ist aber, dass ich am Samstag und Sonntag an der Spitze bin, wenn es darauf ankommt. Ich bleibe ruhig, arbeite und fokussiere mich auf meine Aufgaben. Deshalb schaue ich auch nicht so sehr auf die Platzierung – eine starke Ausgangslage wird automatisch zu guten Ergebnissen führen. Pecco hat eine eindrucksvolle Bestmarke gesetzt, also müssen wir weiterarbeiten.»

Portimão-Test, kombinierte Zeiten (11./12.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:37,968 min

2. Zarco, Ducati, + 0,296 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,334

4. Marini, Ducati, + 0,342

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,383

6. Bastianini, Ducati, + 0,405

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,434

8. Martin, Ducati, + 0,466

9. Brad Binder, KTM, + 0,512

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,601

11. Oliveira, Aprilia, + 0,616

12. Viñales, Aprilia, + 0,710

13. Mir, Honda, + 0,794

14. Marc Márquez, Honda, + 0,810

15. Rins, Honda, + 0,814

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,886

17. Miller, KTM, + 0,941

18. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,006

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,098

20. Nakagami, Honda, + 1,341

21. Di Giannantonio, Ducati, + 1,673

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,699

23. Pirro, Ducati, + 2,131

24. Bradl, Honda, + 2,194

Ergebnisse Portimão-Test, Samstag (11.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:38,771 min

2. Marini, Ducati, + 0,234 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,254

4. Alex Márquez, Ducati, + 0,565

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,689

6. Oliveira, Aprilia, + 0,695

7. Bezzecchi, Ducati, + 0,837

8. Quartararo, Yamaha, + 0,843

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,870

10. Martin, Ducati, + 0,872

11. Rins, Honda, + 0,875

12. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,877

13. Zarco, Ducati, + 0,945

14. Mir, Honda, + 1,005

15. Brad Binder, KTM, + 1,152

16. Miller, KTM, + 1,216

17. Bastianini, Ducati, + 1,238

18. Bradl, Honda, + 1,391

19. Marc Márquez, Honda, + 1,399

20. Pirro, Ducati, + 1,565

21. Morbidelli, Yamaha, + 1,643

22. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,736

23. Nakagami, Honda, + 1,871

24. Augusto Fernández, GASGAS, + 2,000