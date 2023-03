Zeitplan Portimão: MotoGP-Auftakt 2023 – mit Sprint

Das lange Warten hat bald ein Ende: Am kommenden Wochenende beginnt mit dem «Grande Prémio Tissot de Portugal» die MotoGP-Saison 2023, in der erstmals auch am Samstag Punkte vergeben werden: Der neue Zeitplan.

Portimão rutschte in der Corona-Saison 2020 erstmals in den Kalender der Motorrad-WM und erlebte den ersten Portugal-GP seit Estoril 2012. Im Jahr 2021 kam das «Autódromo Internacional do Algarve» als Reservestrecke dann gleich zweimal zum Zug, einmal im April und einmal im November.

2022 bildete Portimão den Europa-Auftakt, in dieser Saison ist die 4,592 km lange Piste an der Algarve sogar erstmals Schauplatz des WM-Auftakts.

Die Achterbahn-Strecke ist mit 15 Kurven gespickt, neun Rechtskurven, sechs Linkskurven. Die Zielgerade ist 969 Meter lang und 18 Meter breit. Der Rest der Strecke ist 14 Meter breit. Die maximale Steigung liegt bei 6,2 Prozent, das maximale Gefälle liegt bei 12 Prozent. Die Kurven sind zwischen 2 und 8 Prozent überhöht. Dazu gibt es 42 Boxen mit je 135 Quadratmeter. Das Fahrerlager erstreckt sich insgesamt über 72.000 Quadratmeter.

Bei den MotoGP-Testfahrten am 11. und 12. März glänzte Titelverteidiger Pecco Bagnaia (Ducati) mit einer Fabelzeit, den Portugal-GP 2022 aber gewann Fabio Quartararo (Yamaha), zuletzt beim Test immerhin Dritter.

Erstmals in der GP-Geschichte messen sich die MotoGP-Asse am Samstagnachmittag auch in einem Sprint (halbe Distanz, halbe Punkte). Aufgepasst: Das neue Format brachte einige weitere Änderungen im Zeitplan mit sich.

Fans in Österreich, Deutschland und der Schweiz müssen beim ersten Grand Prix des Jahres auch eine Stunde Zeitverschiebung zu Portugal beachten: So wird der Sprint am Samstag um 16 Uhr und das MotoGP-Rennen am Sonntag um 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit gestartet. Das Moto2-Rennen mit Lukas Tulovic ist zuvor um 13.15 Uhr angesetzt.

Nicht vergessen: In der Nacht auf Sonntag erfolgt zudem die Umstellung auf die Sommerzeit.

Zeitplan Portugal-GP 2023

Freitag, 24. März (MEZ):

10:00 – 10:35 Uhr (35 min): Moto3, Practice 1

10:50 – 11:30 Uhr (40 min): Moto2, Practice 1

11:45 – 12:30 Uhr (45 min): MotoGP, Practice 1

12:45 – 13.10 Uhr (25 min): Red Bull Rookies, Practice 1



14:15 – 14:50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 2

15:05 – 15:45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 2

16:00 – 17:00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice 2

17:15 – 17:40 Uhr (25 min): Red Bull Rookies, Practice 2



18:50 – 19:10 Uhr (20 min): Red Bull Rookies, Qualifying



Samstag, 25. März (MEZ):

09:40 – 10:10 Uhr (30 min): Moto3, Practice 3

10:25 – 10:55 Uhr (30 min): Moto2, Practice 3

11:10 – 11:40 Uhr (30 min): MotoGP, Free Practice

11:50 – 12:05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

12:15 – 12:30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2



13:50 – 14:05 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

14:15 – 14:30 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

14:45 – 15:00 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

15:10 – 15:25 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2



Startzeiten

16:00 Uhr: MotoGP-Sprint (12 Runden)

17:10 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 1 (14 Runden)



Sonntag, 26. März (MESZ):

09:50 Uhr: Red Bull Rookies, Rennen 2 (14 Runden)

10:45 – 10:55 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up



Startzeiten

12.00 Uhr: Moto3-Rennen (19 Runden)

13.15 Uhr: Moto2-Rennen (21 Runden)

15.00 Uhr: MotoGP-Rennen (25 Runden)