GASGAS-Team: Viel Aufregung vor dem ersten Rennen

Mit GASGAS mischt in der MotoGP-WM 2023 ein neuer Hersteller mit, auch wenn es sich um identische RC16-Maschinen wie bei KTM handelt. Was Pol Espargaro und Augusto Fernandez vom ersten Event in Portimao erwarten.

Am kommenden Wochenende beginnt im «Autodromo Internacional do Algarve» im Hinterland von Portimao in Portugal die Weltmeisterschaft 2023, im Rahmen der 21 Grands Prix werden auch erstmals ebenso viele Sprintrennen am Samstag gefahren.

Der zweitägige Test in Portimao am 11./12. März gab bereits einen Vorgeschmack auf die Ereignisse, in den Top-8 fanden sich sieben Ducati-Piloten. Lediglich Weltmeister Fabio Quartararo (Yamaha) konnte dazwischenfunken, Brad Binder brachte die beste KTM auf Rang 9.



Mit Pol Espargaro (31) und Moto2-Weltmeister Augusto Fernandez (25) setzt das Tech3-Team auf eine Mischung aus Erfahrung und Unbekümmertheit, das GASGAS-Duo wurde 18. und 22.

Fernandez ist der einzige Rookie im Feld, «nach den intensiven Vorsaison-Tests in Sepang und Portimao bin ich vor meinem Debüt in der MotoGP-Klasse natürlich aufgeregt», sagt der Spanier. «Das wird ein sehr spezieller Moment, ich stelle mich der Herausforderung. Ich hoffe, dass ich mein Gefühl für das Motorrad gegenüber dem letzten Test verbessern kann und näher an meinem Teamkollegen sowie den Spitzenfahrern dran bin. Ich gehe es Schritt für Schritt an, jeder Tag wird eine lehrreiche Erfahrung.»

«Mit 21 Veranstaltungen wird das eine sehr lange Saison», ergänzte Pol Espargaro. «Wir haben in Sepang und Portimao gut gearbeitet, um bestmöglich loszulegen. Ich gehe davon aus, dass unser Gefühl für das Bike während des Rennwochenendes immer besser wird. Ich hoffe, dass meine Rückmeldungen dazu beitragen werden, die Maschine zu verbessern, sodass wir Punkte anpeilen können.»

Portimão-Test, kombinierte Zeiten (11./12.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:37,968 min

2. Zarco, Ducati, + 0,296 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,334

4. Marini, Ducati, + 0,342

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,383

6. Bastianini, Ducati, + 0,405

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,434

8. Martin, Ducati, + 0,466

9. Brad Binder, KTM, + 0,512

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,601

11. Oliveira, Aprilia, + 0,616

12. Viñales, Aprilia, + 0,710

13. Mir, Honda, + 0,794

14. Marc Márquez, Honda, + 0,810

15. Rins, Honda, + 0,814

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,886

17. Miller, KTM, + 0,941

18. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,006

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,098

20. Nakagami, Honda, + 1,341

21. Di Giannantonio, Ducati, + 1,673

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,699

23. Pirro, Ducati, + 2,131

24. Bradl, Honda, + 2,194