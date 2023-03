72 Autos: Valentino Rossi tritt in Rekordfeld an

2022 noch im Audi R8 LMS GT3 am Start, 2023 im BMW M4 GT3 - Valentino Rossi bestreitet erneut das 24-Stunden-Rennen in Spa

Mit einem Rekordfeld von 72 Fahrzeugen wird am 1. Juli das 24-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps gestartet. Berühmtester Teilnehmer ist die MotoGP-Legende Valentino Rossi.

Die SRO Motorsports Group kann den nächsten Teilnehmerrekord verkünden. Nach 56 GT3-Boliden im GT World Challenge Europe Endurance Cup und 40 Fahrzeugen im GT World Challenge Europe Sprint Cup – hier könnt ihr mehr zum Starterfeld in der kontinentalen GT-Meisterschaft erfahren - werden 72 Fahrzeuge an den CrowdStrike 24 Hours of Spa (29. Juni – 2. Juli) teilnehmen. Noch nie in der Geschichte des GT3-Sports gingen so viele Fahrzeuge nach dem Reglement in einem Rennen an den Start.

Bereits 2019 waren 72 Fahrzeuge für das Saisonhighlight der GT3-Branche genannt, allerdings gingen dort 71 GT3-Fahrzeuge und ein modifizierter Porsche Carrera Cup-Wagen an den Start.

Bekanntester Teilnehmer auf der Nennliste ist Valentino Rossi. Der neunmalige Motorradweltmeister wurde im Winter zum offiziellen BMW M-Werkspiloten ernannt und wird für das Team WRT einen BMW M4 GT3 (Turbo-Reihensechszylinder mit 3 Litern Hubraum und bis zu 590 PS) pilotieren. Das Fahrzeug, welches die Startnummer #46 trägt und im auffälligen «Il Dottore» -Design startet, teilt sich die Motorradlegende mit seinen beiden Werksfahrerkollegen Maxime Martin aus Belgien und dem Brasilianer Augusto Farfus.

Am stärksten auf der Nennliste vertreten ist der Mercedes-AMG GT3. Nicht weniger als 16 Exemplare des Fahrzeugs aus Affalterbach werden beim Langstreckenklassiker auf der Ardennenachterbahn an den Start gehen. 14 Porsche 911 GT3 R, zwölf Audi R8 LMS GT3 evo II, zehn Lamborghini Hurácan GT3 EVO2, acht BMW M4 GT3, sechs McLaren 720S GT3 Evo, fünf Ferrari (zum Einsatz kommen der nagelneue 296 GT3 und sein Vorhänger 488 GT3) und ein Aston Martin Vantage GT3 sind ebenfalls für das weltgrößte GT3-Rennen genannt. Audi, Lamborghini und Mercedes-AMG werden in allen fünf Klassen mit Fahrzeugen vertreten sein.

Der Bronze Cup ist am stärksten besetzt, nicht weniger als 25 Fahrzeuge werden in der Klasse an den Start gehen. 19 Fahrzeuge kämpfen in der Topklasse um den Gesamtsieg. Zudem starten elf Boliden im Silver Cup, zehn Fahrzeuge im Pro-Am-Cup und sechs GT3-Sportwagen im Gold Cup. In welcher Klasse der dritte Haupt Racing Team Mercedes-AMG GT3 startet, ist derzeit noch unklar.

SRO-Boss und -Gründer Stéphane Ratel freut sich auf die Show, welche die Teilnehmer bei den CrowdStrike 24 Hours of Spa bieten werden: «Mit großem Stolz präsentieren wir diese außergewöhnliche Teilnehmerliste für die 75. Ausgabe der CrowdStrike 24 Stunden von Spa. Ein 72 Fahrzeuge umfassendes Feld mit acht Marken spiegelt nicht nur den legendären Status der Veranstaltung wider, sondern auch die harte Arbeit, die in ihren anhaltenden Erfolg investiert wurde. Der Zuspruch für die neue Bronze-Cup-Klasse hat die Erwartungen übertroffen und in allen fünf Kategorien ist mit einem sehr hohen Wettbewerbsniveau zu rechnen. Es ist auch erfreulich, dass so viele Teams aus der ganzen Welt anreisen. Das CrowdStrike 24-Stunden-Rennen von Spa ist ein Rennen von internationaler Bedeutung, und das zeigt sich deutlich an der Vielfalt unserer Teilnehmerliste. Wir freuen uns darauf, die Teams und natürlich die zahlreichen Fans zu einer spektakulären Show in diesem Sommer begrüßen zu dürfen.»

Vorläufige Nennliste CrowdStrike 24 Hours of Spa