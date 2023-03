Alex Márquez (Ducati): «Habe die besten Chancen» 23.03.2023 - 15:16 Von Sarah Göpfert

© Gold & Goose Alex Márquez freut sich auf seine erste Saison als Gresini-Ducati-Fahrer

Alex Márquez steht vor seinem wichtigsten Jahr in der MotoGP-Klasse, in dem er sein Können auf der GP22 unter Beweis stellen muss. Für den Saisonstart in Portimão fühlt sich der Gresini-Ducati-Neuzugang gut gewappnet.