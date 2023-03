Marc Márquez: «Ich weiß nichts über Kalex-Chassis»

Repsol-Honda-Star Marc Márquez äußerte sich heute erstmals zu den Neuigkeiten, dass Honda bereits im April ein deutsches Kalex-Chassis testen wird.

Marc Márquez hat erstmals seit fünf Jahren einen Winter hinter sich, in dem er sich nicht von irgendeiner Operation an der Schulter oder am rechten Oberarm erholen musste. Aber dafür ist seine Honda RC213V weiterhin ein Pflegefall, den der sechsfache MotoGP-Weltmeister kam bei den drei Wintertests über die Ränge 13 und 14 nicht hinaus.

Welche Bilanz zieht Marc nach den Wintertests? «Wir waren in diesem Winter wirklich stark beschäftigt, denn bei HRC hat sich viel geändert. Wir haben einen neuen Technical Director, in der Box sind neue Ideen zum Vorschein gekommen. Wir haben überwiegend an konzeptionellen Dingen gearbeitet, Der einzige Tage, an dem ich mich auf mich selbst fokussieren konnte und an dem ich ein anständiges Bike zur Verfügung hatte, war der zweite und letzte Tat in Portimão vor knapp zwei Wochen. Trotzdem lagen wir weit hinter den Spitzenfahrern. Deshalb können wir momentan nicht an Siege oder Podestplätze denken, schon gar nicht her in Portimão.»

Márquez weiter: «Aber die Saison ist sehr lang, und wir werden emsig weiterarbeiten. Und beim Test in Portimão sind wir zumindest in der Rennpace näher an die Sitze herangekommen. Aber über eine einzelne Runde verlieren wir immer noch zu viel Zeit auf die Ducati-Fahrer. Wir werden drei, vier Rennen abwarten müssen. Dann verstehen wir, ob wir um Spitzenplätze fighten können oder ob wir uns weiter in die Arbeit stürzen müssen.»

«Es ist offenkundig, dass Ducati ein sehr starkes Paket hat», räumt der Repsol-Honda-Star ein. «Pecco ist der Schnellste bei Ducati und der stärkste Fahrer im ganzen Feld. Er war in der Vorsaison unheimlich schnell. Wir haben einen großen Rückstand auf ihn. Aber wir arbeiten an den Bereichen, in den wir Schwächen haben. Im Grunde sind es dieselben Bereiche wie im Vorjahr. Wir erforschen immer noch, was wir tun müssen, um näher an die Spitze heranzukommen.»

Honda verwendet seit dem Misano-Test im September Alu-Schwingen von Kalex. Jetzt werden in Bobingen/D komplette Chassis für die Honda RC213V gebaut. «Was die Kalex-Schwingen betrifft, so wurde ich sofort darüber informiert, als ich nach Misano kam», schilderte Marc heute in Portugal. «Aber von einem Kalex-Chassis weiß ich nichts. Dazu habe ich keine Informationen erhalten. Ich habe auch in der Box nichts darüber gehört. Aber es ist klar: Wir müssen in allen Bereichen besser werden. Die Motoren-Entwicklung ist ab heute eingefroren, da dürfen wir bis zum Saisonende nichts ändern. Also müssen wir ergründen, auf welchen Gebieten wir Fortschritte erzielen können, um konkurrenzfähiger zu werden – besonders über eine einzelne Runde.»

Denn die Ergebnisse von Q1 und Q2 werden in dieser Saison an Bedeutung gewinnen. «Das Quali wird 2023 sehr, sehr wichtig sein, denn das Ergebnisse entspricht dann der Startaufstellung für die zwei Rennstarts am Samstag und am Sonntag.»