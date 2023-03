Fabio Quartararo: «Gleiche Situation wie 2022»

Hinter Fabio Quartararo liegt eine arbeitsreiche Vorsaison. Trotz Fortschritten betonte der Yamaha-MotoGP-Star, dass noch viel Arbeit zu erledigen ist, wenn er den Kampf gegen die Ducati-Meute aufnehmen will.

Auch wenn Yamaha ihrem Aushängeschild Fabio Quartararo bei der neuen M1 den geforderten Top-Speed lieferte, mühte sich «El Diablo» bei den Vorsaison-Tests in Sepang und Portimão ab. «Wir haben hauptsächlich den Motor verbessert, das habe ich gefordert. Auch wenn das Team hart arbeitet, sind wir noch weit von dem entfernt, wo wir mit dem Bike sein sollten», lauteten die deutlichen Worte des Franzosen.

Erst am Ende des finalen Testtages an der Algarve gelang dem MotoGP-Weltmeister von 2021 die drittschnellste Rundenzeit, die ein Ducati-Lockout in den Top-8 verhinderte. «Beim letzten Testtag konnte ich eine super Rundenzeit setzen. Aber im Vergleich zu Ducati haben wir immer noch Defizite», dämpfte er die Euphorie und erklärte seine Fortschritte am Finaltag: «Wir haben vier Tage damit verbracht, die neuen Teile zu verstehen. Da das jedoch nicht funktioniert hat, sind wir zu den Grundeinstellungen unseres 2022er Set-Ups zurückgekehrt, womit ich auf Anhieb besser zurechtkam.»

Dies brachte den 23-Jährigen ins Grübeln. «Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Wir sind mehr oder weniger in der gleichen Situation wie letztes Jahr, auch wenn der Top-Speed ein Fortschritt ist.»

Damit er Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) 2023 die MotoGP-Krone streitig machen kann, appelliert der Vizeweltmeister von 2022 an Yamaha: «Wir müssen während des Jahres Fortschritte machen. Ich denke, das war in den letzten Jahren unsere Schwachstelle, da wir seit Saisonbeginn keine neuen Teile mehr hatten. Wenn wir dieses Jahr an der Spitze dabei sein wollen, müssen wir während des Jahres Verbesserungen bringen.»

Portimão-Test, kombinierte Zeiten (11./12.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:37,968 min

2. Zarco, Ducati, + 0,296 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,334

4. Marini, Ducati, + 0,342

5. Bezzecchi, Ducati, + 0,383

6. Bastianini, Ducati, + 0,405

7. Alex Márquez, Ducati, + 0,434

8. Martin, Ducati, + 0,466

9. Brad Binder, KTM, + 0,512

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,601

11. Oliveira, Aprilia, + 0,616

12. Viñales, Aprilia, + 0,710

13. Mir, Honda, + 0,794

14. Marc Márquez, Honda, + 0,810

15. Rins, Honda, + 0,814

16. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,886

17. Miller, KTM, + 0,941

18. Pol Espargaró, GASGAS, + 1,006

19. Morbidelli, Yamaha, + 1,098

20. Nakagami, Honda, + 1,341

21. Di Giannantonio, Ducati, + 1,673

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,699

23. Pirro, Ducati, + 2,131

24. Bradl, Honda, + 2,194



Sepang-Test, kombinierte Zeiten (10. bis 12.2.):

1. Marini, Ducati, 1:57,889 min

2. Bagnaia, Ducati, + 0,080 sec

3. Viñales, Aprilia, + 0,147

4. Bastianini, Ducati, + 0,260

5. Martin, Ducati, + 0,315

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,418

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,455

8. Bezzecchi, Ducati, + 0,474

9. Alex Márquez, Ducati, + 0,496

10. Marc Márquez, Honda, + 0,777

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,812

12. Mir, Honda, + 0,895

13. Pol Espargaró, GASGAS, + 0,908

14. Brad Binder, KTM, + 0,923

15. Oliveira, Aprilia, + 0,950

16. Zarco, Ducati, + 0,963

17. Quartararo, Yamaha, + 1,008

18. Miller, KTM, + 1,012

19. Rins, Honda, + 1,043

20. Morbidelli, Yamaha, + 1,097

21. Nakagami, Honda, + 1,646

22. Augusto Fernández, GASGAS, + 1,771

23. Crutchlow, Yamaha, + 2,034

24. Bradl, Honda, + 2,546

25. Nakasuga, Yamaha, + 3,350