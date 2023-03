Pecco Bagnaia wie Marc Márquez und Mentor Rossi?

Dank Pecco Bagnaia ist in der MotoGP-WM 2023, die an diesem Wochenende in Portimão beginnt, erstmals seit elf Jahren wieder die Startnummer 1 zu sehen. Die Favoritenrolle kann er nicht leugnen.

Francesco «Pecco» Bagnaia weiß, dass eine erfolgreiche Titelverteidigung in der Königsklasse kein Leichtes ist. «So weit, wie meine Erinnerungen zurückreichen, haben nur Marc und Vale den Titel wiederholt», stellte der 26-jährige VR46-Schüler am Donnerstag vor dem Saisonauftakt im Autódromo Internacional do Algarve fest.

«Ich arbeite zu Hause und hier hart, um es zu schaffen. Mit der Nummer 1 gibt man das Maximum, um sie auch weiterhin behalten zu können. Gleichzeitig wollen alle anderen Fahrer diese Nummer stehlen. Mit Sicherheit wird es nicht einfach, aber wenn wir gut arbeiten und alles auf eine gute Weise funktioniert, können wir den Titel erfolgreich verteidigen.»

Zur Erinnerung: In der MotoGP-Ära traten vor Bagnaia nur Casey Stoner (2008 und 2012), Jorge Lorenzo (2011) und Nicky Hayden (2007) mit der Startnummer 1 an. Keiner verteidigte den Titel erfolgreich.

Auf die Frage nach dem Favoriten für die MotoGP-Saison 2023 verweisen die Gegner fast ausnahmslos auf Bagnaia, der zuletzt auf der GP23 – mit im Vergleich zu 2022 verbessertem Kurvenspeed und Turning, so verriet der Titelverteidiger – auch den Portimão-Test dominierte.

«Im Moment ist es ziemlich klar, dass wir im Vergleich zu anderen in einer besseren Position sind», räumte der Ducati-Werksfahrer ein. «Wir sind nach dem Test auf einem Level, auf dem wir bereit sind, um den Sieg zu kämpfen. Mit Blick auf die gesamte Saison ist es aber immer eine andere Geschichte.»

Mehr als ein Fahrer könne um den Sieg kämpfen, betonte Bagnaia. «Ich bin ziemlich sicher, dass Yamaha mit Fabio Quartararo am letzten Testtag einen unglaublichen Schritt nach vorne gemacht hat. Und ich glaube, dass Marc Márquez seinen Job am neuen Motorrad erledigt hat, er wird vorne sein, genauso wie die Aprilia-Piloten und die anderen Ducati, zum Beispiel Enea Bastianini. Es gibt viele Anwärter – und wir müssen sehen, wie es mit dem neuen Format aussieht.»

«Ich glaube, man wird den Level von allen wirklich verstehen, wenn wir in die Sommerpause gehen», mahnte Bagnaia vor voreiligen Schlüssen. «777 Punkte stehen in dieser WM-Saison auf dem Spiel, es kann sich viel verändern – mehr als in der Vergangenheit. Deshalb glaube ich, dass es schwierig ist, einen Favoriten zu nennen.»

Mit Enea Bastianini, vierfachem GP-Sieger und WM-Dritten des Vorjahres, lauert der erste Gegner in der eigenen Box. «Wir sind beide clever genug, um zu verstehen, dass sich unsere Performance für das Rennen verbessern wird, wenn wir in der Box gut arbeiten», stellte Bagnaia mit Blick auf seinen neuen Teamkollegen fest. «Es ist natürlich anders, weil ich Jack Miller als Teamkollegen besser kennengelernt habe, aber auch Enea kenne ich schon seit langer Zeit. Er hat bisher noch nie so mit seinem Teamkollegen in der Box arbeiten müssen. Für das Rennen sind wir frei, das zu machen, was wir wollen. Für die Trainings-Sessions ist es aber wichtig, dass wir uns gemeinsam verbessern, um für das Rennen in einer besseren Situation zu sein.»