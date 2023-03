Alex Rins redet mit dem Kalex-Chef: Moto2-Comeback?

LCR-Honda-Pilot Alex Rins landete im Sprint Race nur auf Platz 13. Der 27-jährige Spanier sprach in Portimão mit Kalex-Chef Baumgärtel; es ging angeblich nur um die Moto2.

«Ich habe ein besseres Ergebnis erwartet», räumte LCR-Honda-Pilot Alex Rins nach dem enttäuschenden 13. Platz im ersten MotoGP-Sprint der Geschichte und seinem ersten Wettkampf auf der Honda RC213V auf der 4,592 km langen langen Berg-und-Tal-Strecke (9 Rechtskurven, 6 Linkskurven) in Portugal vor.

Rins verlor in den zwölf Runden auf dem anspruchsvollen «Autódromo Internacional do Algarve» nicht weniger als 11,288 Sekunden auf den Sieger Pecco Bagnaia auf der Lenovo-Ducati. «Ich bin gut gestartet. Aber dann sind viele Fahrer über ihrem Limit gefahren. Der Wind war stärker als in den vorherigen Sessions in der Früh und am Freitag, aber wir sind fokussiert geblieben. Ich bin dann alleine unterwegs gewesen und strengte mich an, um die zwei Piloten vor mir einzufangen, die 1,5 bis 2 Sekunden vor mir lagen. Aber das ist mir nicht gelungen. Denn ich habe beim Beschleunigen zu viel verloren. Ich weiß nicht, wie dieser Hinterreifen bei den anderen Piloten funktioniert. Bei mir ist der Grip nie gekommen, vom Beginn weg. Deshalb konnte ich auf dem Soft-Compound keinen Nutzen ziehen.»

«Wir haben wertvolle Daten für den Sonntag gesammelt, denn der Wind wird aller Voraussicht nach nicht nachlassen», erklärte der fünffache MotoGP-Sieger ein, der von 2017 bis Ende 2022 sechs Jahre lang die Suzuki-Ecstar GSX-RR steuerte.

Der SPEEDWEEK.com-Reporter entdeckte Alex Rins am Freitagabend um 21 Uhr in der Finsternis des Fahrerlagers in einer dunklen Ecke, vertieft in ein Gespräch mit Kalex-Chef Alex Baumgärtel.

Plant Rins womöglich ein Moto2-Comeback? Der Honda-Neuling konnte sich bei dieser nicht ernst gemeinten Frage ein Lachen nicht verkneifen. Dann entgegnete er: «Nein, nein. Ich habe noch genug Arbeit in der MotoGP. Aber Alex ist ein guter Freund von mir. Wir haben 2015 und 2016 zwei Jahre lang in der Moto2 gut zusammengearbeitet. das waren fantastische Jahre. Deshalb sind wir immer in Kontakt geblieben.»

Wurde bei diesem Gespräch auch die MotoGP erwähnt? Gab es diesbezüglich Fragen? Rins schmunzelte und wehrte ab: «Nein, nein, nein. Wir haben uns nur darüber unterhalten, wie er seine Chassis für die Moto2 verbessert und solche Dinge…»

MotoGP-Ergebnis Sprint, Portimão (25.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 12 Rdn in 19:52,862 min

2. Martin, Ducati, + 0,307 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 1,517

4. Miller, KTM, + 1,603

5. Viñales, Aprilia, + 1,854

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,106

7. Oliveira, Aprilia, + 2,940

8. Zarco, Ducati, + 5,595

9. Alex Márquez, Ducati, + 5,711

10. Quartararo, Yamaha, + 5,924

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 8,160

12. Brad Binder, KTM, + 8,384

13. Rins, Honda, + 11,288

14, Morbidelli, Yamaha, + 17,138

15. Nakagami, Honda, + 18,128

16. Di Giannantonio, Ducati, + 21,235

Stand Fahrer-WM nach 1 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 12 Punkte. 2. Martin 9. 3. Marc Márquez 7. 4. Miller 6. 5. Viñales 5. 6. Aleix Espargaró 4. 7. Oliveira 3. 8. Zarco 2. 9. Alex Márquez 1.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 12 Punkte. 2. Honda 7. 3. KTM 6. 4. Aprilia 5.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 12 Punkte. 2. Prima Pramac 11. 3. Aprilia Racing 9. 4. Repsol Honda 7. 5. Red Bull KTM 6. 6. CryptoDATA RNF 3. 7. Gresini Racing 1.