Pecco Bagnaia: Perfekter Start der Titelverteidigung

«Pecco Perfection» in Portimão

Ducati-Star Pecco Bagnaia setzte sich beim Portual-GP in einem spannenden Duell gegen Maverick Viñales durch und holte nach dem Sprint-Sieg den zweiten Triumph des Wochenendes. Marco Bezzecchi komplettierte die Top-3.

Weltmeister Pecco Bagnaia unterstrich nach dem Sprint-Sieg am Samstag auch beim «Grande Prémio Tissot de Portugal» am Sonntag seine Favoritenrolle. Der Ducati-Star wehrte die Angriffe von Aprilia-Ass Maverick Viñales gekonnt ab und sicherte sich somit seinen elften MotoGP-Sieg. Sein Ducati-Markenkollege Marco Bezzecchi freute sich nach seinem Sturz im Sprint über seinen ersten Podestplatz der Saison.

Marco Bezzecchi: «Nach meinem Fehler am Samstag bin ich sehr glücklich über das Podest. Ich wusste, dass der Start entscheidend sein wird. Von da an habe ich alles gegeben. Ich möchte dieses Podest meinem Team widmen, sie haben großartige Arbeit geleistet.»

Maverick Viñales: «Unsere Arbeit an diesem Wochenende hat sich ausgezahlt. Ich habe versucht, Pecco zu überholen, aber es ist mir nicht gelungen. In der letzten Runde war mein Hinterreifen zu zerstört, um noch eine Attacke zu setzen.»

Pecco Bagnaia: «Es war ein langes Rennen. Dieses Jahr sind wir so gestartet, wie wir uns das vorgestellt haben. Darüber sind wir sehr glücklich. So müssen wir weitermachen. Ich vermisse meine Freundin, die an diesem Wochenende leider nicht hier sein kann.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Portimao:

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:25,401 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,687 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +2,726

4. Johann Zarco (F), Ducati, +8,060

5. Alex Márquez (E), Ducati, +8,125

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,247

7. Jack Miller (AUS), KTM, +8,381

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +8,543

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,294

10. Alex Rins (E), Honda, +11,591

11. Joan Mir (E), Honda, +16,992

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +17,448

13. Augusto Fernandez (E), GASGAS, +21,723

14. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,050

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Luca Marini (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Jorge Martin (E), Ducati, 6 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 15 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 23 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Honda, 23 Runden zurück



Stand Fahrer-WM nach 2 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 37 Punkte. 2. Viñales 25. 3. Bezzecchi 16. 4. Zarco 15. 5. Miller 15. 6. Alex Márquez 12. 7. Aleix Espargaró 11. 8. Brad Binder 10. 9. Martin 9. 10. Quartararo 8. 11. Marc Márquez 7. 12. Rins 6. 13. Mir 5. 14. Nakagami 4. 15. Augusto Fernández 3. 16. Oliveira 3. 17. Morbidelli 2.