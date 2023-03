Johann Zarco (4.): Starke Manöver, Freude im Team

Ducati-Routinier Johann Zarco sprach nach seinem vierten Rang beim MotoGP-Saisonauftakt in Portimão über seine spektakuläre letzte Runde im Autódromo Internacional do Algarve.

Pramac-Ducati-Ass Johann Zarco (32) wetzte im Finish des Saisonauftaktes mit einer beeindruckenden Schlussoffensive auf Rang 4 nach vorne und zeigte dabei seine ganze Klasse. Zarco pferchte sich dabei auf den letzten Kilometern noch an Aleix Espargaró (Aprilia) sowie den Red Bull-KTM-Jungs Jack Miller und Brad Binder und Alex Márquez auf der Gresini-Ducati vorbei.

«Ich habe etwa sieben Runden vor dem Ende erkannt, dass wir einen Vorteil hatten mit einigen Linien, die wir zu diesem Zeitpunkt im Vergleich zu den anderen fahren konnten», erklärt der Franzose, dessen Teamkollege Jorge Martin übrigens eine gebrochene Zehe und einen Nuller hinnehmen musste.

Zarco gestand aber auch: «Ich hatte zu Beginn Probleme mit der Pace. Es war ein langes Rennen bis elf Runden vor dem Ende. Ich habe mir gesagt, gib nicht auf! Das Gefühl war dann besser, ich habe irgendwas gespürt.»

«Es war aber nicht einfach bis zu diesem Zeitpunkt nahe dran zu bleiben. In der letzten Runde habe ich mir dann gesagt, jetzt ist die Zeit gekommen. Ich habe es schon in der Ausfahrt aus der letzten Kurve in der vorletzten Runde gut vorbereitet und Jack auf der Geraden überholt. Ich wusste dann, ich habe mehr Kurvenspeed als Brad Binder und Alex Márquez.»

«Brad habe ich dann in Kurve 11 geschnappt. Auch Aleix Espargaró hatte ich in Kurve 11 davor schon zweimal überholt. Ich wusste, dass es funktioniert», schilderte Zarco.

Das Meisterstück zeigte der zweifache Moto2-Weltmeister beim Manöver gegen seinen Markenkollegen Alex Márquez wenige Meter vor dem Ziel – an einer eigentlich unmöglichen Stelle – am Ausgang von Kurve 14. «In Kurve 14 habe ich nicht damit gerechnet, dass ich Alex Márquez in diesem Moment überholen kann. Er ist aber dann etwas weit gegangen. Ich habe gesehen, dass er wohl ein Problem mit dem Grip am Hinterrad hatte, und habe dann diese ganz innere Linie genommen und bin noch vorbeigekommen.»

«Ich war happy, weil ich alles gegeben habe», fasste Zarco zusammen. «P7 oder P4 – die Energie, die man aufwendet, ist dieselbe. Aber die Freude beim Team ist klarerweise größer. Ich hatte keine Probleme mit dem Luftdruck im Vorderreifen, am Samstag mit dem weichen Reifen war es schlimmer. Der Medium-Vorderreifen war für mich aber am Sonntag eine gute Wahl.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Portimão (26.3.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:25,401 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,687 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +2,726

4. Johann Zarco (F), Ducati, +8,060

5. Alex Márquez (E), Ducati, +8,125

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,247

7. Jack Miller (AUS), KTM, +8,381

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +8,543

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,294

10. Alex Rins (E), Honda, +11,591

11. Joan Mir (E), Honda, +16,992

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +17,448

13. Augusto Fernandez (E), GASGAS, +21,723

14. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,050

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Luca Marini (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Jorge Martin (E), Ducati, 6 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 15 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 23 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Honda, 23 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Portimão (25.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 12 Rdn in 19:52,862 min

2. Martin, Ducati, + 0,307 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 1,517

4. Miller, KTM, + 1,603

5. Viñales, Aprilia, + 1,854

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,106

7. Oliveira, Aprilia, + 2,940

8. Zarco, Ducati, + 5,595

9. Alex Márquez, Ducati, + 5,711

10. Quartararo, Yamaha, + 5,924

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 8,160

12. Brad Binder, KTM, + 8,384

13. Rins, Honda, + 11,288

14, Morbidelli, Yamaha, + 17,138

15. Nakagami, Honda, + 18,128

16. Di Giannantonio, Ducati, + 21,235

Stand Fahrer-WM nach 2 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 37 Punkte. 2. Viñales 25. 3. Bezzecchi 16. 4. Zarco 15. 5. Miller 15. 6. Alex Márquez 12. 7. Aleix Espargaró 11. 8. Brad Binder 10. 9. Martin 9. 10. Quartararo 8. 11. Marc Márquez 7. 12. Rins 6. 13. Mir 5. 14. Nakagami 4. 15. Augusto Fernández 3. 16. Oliveira 3. 17. Morbidelli 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 37 Punkte. 2. Aprilia 25. 3. KTM 16. 4. Honda 13. 5. Yamaha 8.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 37 Punkte. 2. Aprilia Racing 36. 3. Red Bull KTM 25. 4. Prima Pramac 24. 5. Mooney VR46 Racing 16. 6. Gresini Racing 12. 7. Repsol Honda 12. 8. Monster Energy Yamaha 10. 9. LCR Honda 10. 10. GASGAS Tech3 3. 11. CryptoDATA RNF 3.