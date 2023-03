Jorge Martin hofft, dass ihm Marquez aus dem Weg geht

Als Zweiter des Sprintrennens am Samstag wurde Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) den Vorschusslorbeeren gerecht. Im Grand Prix von Portugal am Sonntag wurde auch er ein Opfer von Marc Marquez.

Von Startplatz 3 kommend bog Jorge Martin in Portimao als Zweiter in die erste Kurve ein, aus der zweiten Runde kam der 25-Jährige als Dritter zurück – ab dann lief alles schief.



In der dritten Runde war Martin in Kurve 3 in den Vorfall mit Marc Marquez verwickelt und wurde nur mit viel Glück von seinem Landsmann nicht abgeräumt. Der Ducati-Pilot blieb mit viel Können und Mühe auf seinem Motorrad sitzen und konnte als 16. auf die Rennstrecke zurückkehren.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Portimão © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Miguel Oliveira © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Maverick Vinales © Gold & Goose Miguel Oliveira und Marc Márquez Crash © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Joan Mir © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Francesco Bagnaia gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia © Gold & Goose Vinales, Bagnaia, Bezzecchi © Gold & Goose Sieger Francesco Bagnaia Zurück Weiter

In Runde 19 von 25 war er bereits wieder Elfter, als sein Rennen nach einem Ausrutscher endgültig zu Ende war. «Das war ein heftiger Aufprall», meinte Martin zur Kollision mit Marquez. «Ich habe mir eine Zehe gebrochen und am Sprunggelenk habe ich auch etwas, das lasse ich am Montag untersuchen. Es ist eine Schande, mit meiner Pace wäre der Sieg in Reichweite gewesen. Nach dem Zusammenstoß war mein Lenkerstummel verbogen, trotzdem konnte ich recht schnelle Zeiten fahren. Es war nicht das erste Mal, dass er mein Rennen zerstörte. Ich hoffe, dass er mir in Zukunft aus dem Weg gehen kann. Die Rennleitung muss etwas unternehmen. Ich habe ihm noch nie ein Rennen zerstört, er mir aber schon zwei.»

«In der ersten Runde führte ich», ergänzte Jorge. «Als er mich überholte, musste ich das Motorrad aufrichten, um nicht zu stürzen. Weil ich vorne war, konnte ich ihn nicht sehen und es gab einen kleinen Rempler. Beim zweiten Mal gab es dann einen großen Zusammenstoß und ich hatte alle Hände voll zu tun, um nicht zu stürzen. Wenn du jemanden vor dir hast, dann musst du dessen Bremspunkt im Hinterkopf haben. Du kannst nicht bremsen, als wärst du allein auf der Strecke. Ich habe gebremst wie immer, das sieht man an meinem gleichbleibenden Abstand zu den Vorderleuten.»

Hält Martin den doppelten Long-Lap-Penalty für Marc Marquez im nächsten Grand Prix für ausreichend? «Ich weiß nicht», grübelte er. «In den Fahrerbesprechungen sagen sie uns immer, dass wenn wir wiederholt solche Dinge machen, dann bekommen wir härtere Strafen. Er macht weiterhin solche Dinge, also sollte er vielleicht eine härtere Strafe bekommen. Aber wie wir alle wissen, reden wir von Marc und sie werden nichts unternehmen.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen Portimao (26.3.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:25,401 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,687 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +2,726

4. Johann Zarco (F), Ducati, +8,060

5. Alex Márquez (E), Ducati, +8,125

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,247

7. Jack Miller (AUS), KTM, +8,381

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +8,543

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,294

10. Alex Rins (E), Honda, +11,591

11. Joan Mir (E), Honda, +16,992

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +17,448

13. Augusto Fernandez (E), GASGAS, +21,723

14. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,050

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Luca Marini (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Jorge Martin (E), Ducati, 6 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 15 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 23 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Honda, 23 Runden zurück

MotoGP-Ergebnis Sprint, Portimão (25.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 12 Rdn in 19:52,862 min

2. Martin, Ducati, + 0,307 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 1,517

4. Miller, KTM, + 1,603

5. Viñales, Aprilia, + 1,854

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,106

7. Oliveira, Aprilia, + 2,940

8. Zarco, Ducati, + 5,595

9. Alex Márquez, Ducati, + 5,711

10. Quartararo, Yamaha, + 5,924

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 8,160

12. Brad Binder, KTM, + 8,384

13. Rins, Honda, + 11,288

14, Morbidelli, Yamaha, + 17,138

15. Nakagami, Honda, + 18,128

16. Di Giannantonio, Ducati, + 21,235

Stand Fahrer-WM nach 2 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 37 Punkte. 2. Viñales 25. 3. Bezzecchi 16. 4. Zarco 15. 5. Miller 15. 6. Alex Márquez 12. 7. Aleix Espargaró 11. 8. Brad Binder 10. 9. Martin 9. 10. Quartararo 8. 11. Marc Márquez 7. 12. Rins 6. 13. Mir 5. 14. Nakagami 4. 15. Augusto Fernández 3. 16. Oliveira 3. 17. Morbidelli 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 37 Punkte. 2. Aprilia 25. 3. KTM 16. 4. Honda 13. 5. Yamaha 8.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 37 Punkte. 2. Aprilia Racing 36. 3. Red Bull KTM 25. 4. Prima Pramac 24. 5. Mooney VR46 Racing 16. 6. Gresini Racing 12. 7. Repsol Honda 12. 8. Monster Energy Yamaha 10. 9. LCR Honda 10. 10. GASGAS Tech3 3. 11. CryptoDATA RNF 3.