Nach Portimão-Crash: Oliveira verpasst Argentinien-GP

Miguel Oliveira verletzte sich bei der Kollision mit Marc Márquez in Portimão doch schlimmer als zunächst angenommen. Gleich vier MotoGP-Stammfahrer fallen damit für das zweite Rennwochenende in Las Termas aus.

Bereits in der dritten Kurve der dritten Runde endete der Heim-GP von Miguel Oliveira am Sonntag frühzeitig, als der fünffache MotoGP-Sieger von Marc Márquez abgeräumt wurde. Der RNF-Neuzugang wurde auf der Trage abtransportiert, wenig später kam aus dem Medical Center im Autódromo Internacional do Algarve zunächst aber die Entwarnung: Auf den Röntgenaufnahmen waren keine Knochenbrüche erkenntlich.

Nun aber ist klar: Der 28-jährige Portugiese kam doch nicht nur mit starken Prellungen an der Hüfte und dem rechten Oberschenkel davon. Das CryptoDATA RNF MotoGP Team teilte am Montagabend mit, dass Untersuchungen am Montag «weitere Schäden» ergeben hätten.

Oliveira selbst ließ auf seinen Social-Media-Kanälen wissen, dass bei einer Magnetresonanztomographie in Lissabon Sehnenverletzungen an den Außenrotatoren des rechten Beins festgestellt wurden. Eine Operation ist keine Option, aber dem Aprilia-Piloten wurde Ruhe verordnet.

Sicher ist, dass Oliveira den Argentinien-GP am kommenden Wochenende in Termas de Río Hondo verpassen wird. Erklärtes Ziel ist ein Comeback beim dritten Grand Prix der Saison in Austin/Texas vom 14. bis 16. April.

Damit müssen nach dem ersten GP-Wochenende bereits vier von 22 MotoGP-Stammfahrern pausieren: Neben Oliveira fallen die ebenfalls verletzten Pol Espargaró, Enea Bastianini und Marc Márquez aus.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Portimão (26.3.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:25,401 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,687 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +2,726

4. Johann Zarco (F), Ducati, +8,060

5. Alex Márquez (E), Ducati, +8,125

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,247

7. Jack Miller (AUS), KTM, +8,381

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +8,543

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,294

10. Alex Rins (E), Honda, +11,591

11. Joan Mir (E), Honda, +16,992

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +17,448

13. Augusto Fernandez (E), GASGAS, +21,723

14. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,050

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Luca Marini (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Jorge Martin (E), Ducati, 6 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 15 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 23 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Honda, 23 Runden zurück

MotoGP-Ergebnisse Sprint, Portimão (25.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 12 Rdn in 19:52,862 min

2. Martin, Ducati, + 0,307 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 1,517

4. Miller, KTM, + 1,603

5. Viñales, Aprilia, + 1,854

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,106

7. Oliveira, Aprilia, + 2,940

8. Zarco, Ducati, + 5,595

9. Alex Márquez, Ducati, + 5,711

10. Quartararo, Yamaha, + 5,924

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 8,160

12. Brad Binder, KTM, + 8,384

13. Rins, Honda, + 11,288

14, Morbidelli, Yamaha, + 17,138

15. Nakagami, Honda, + 18,128

16. Di Giannantonio, Ducati, + 21,235

Stand Fahrer-WM nach 2 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 37 Punkte. 2. Viñales 25. 3. Bezzecchi 16. 4. Zarco 15. 5. Miller 15. 6. Alex Márquez 12. 7. Aleix Espargaró 11. 8. Brad Binder 10. 9. Martin 9. 10. Quartararo 8. 11. Marc Márquez 7. 12. Rins 6. 13. Mir 5. 14. Nakagami 4. 15. Augusto Fernández 3. 16. Oliveira 3. 17. Morbidelli 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 37 Punkte. 2. Aprilia 25. 3. KTM 16. 4. Honda 13. 5. Yamaha 8.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 37 Punkte. 2. Aprilia Racing 36. 3. Red Bull KTM 25. 4. Prima Pramac 24. 5. Mooney VR46 Racing 16. 6. Gresini Racing 12. 7. Repsol Honda 12. 8. Monster Energy Yamaha 10. 9. LCR Honda 10. 10. GASGAS Tech3 3. 11. CryptoDATA RNF 3.