Enea Bastianini: «Ziel ist die Rückkehr in Texas»

Der italienische Ducati-Lenovo-Werkspilot Enea Bastianini ist nach seinem Schulterblattbruch von Portimão bereits wieder guten Mutes. Er will von 14. bis 16. April in Austin (USA) wieder fahren.

Der Italiener Enea Bastianini, auf Kalex Moto2-Weltmeister 2020 im Italtrans-Team, hat sich beim Portugal-GP das rechte Schulterblatt gebrochen, als er am Samstag auf dem «Autódromo Internacional do Algarve» im Sprintrennen von Luca Marini abgeschossen wurde. Der Lenovo-Ducati-Werkspilot muss wie Pol Espargaró, Oliveira und Marc Márquez auf den Argentinien-GP verzichten.

«Die Untersuchungen sind recht positiv verlaufen», berichtete der MotoGP-WM-Dritte von 2022, der im Vorjahr vier Rennen auf der Gresini-Ducati gewann. «Die Fraktur am Schulterblatt ist vorhanden, aber zum Glück ist es kein verschobener Bruch. Am Montag werde ich mit der Rehabilitation beginnen können. Wir sind guter Dinge, in Austin antreten zu können. Das Ziel wird sein, für dieses Rennen fit zu sein. Natürlich muss ich so weit in Ordnung sein, ein MotoGP-Bike steuern zu können, sonst macht es keinen Sinn. Ob das klappt, werden wir dann später beurteilen.»

Die «Bestia» lässt sich in Forli/Italien von Dr. Giuseppe Porcellini behandeln, dem Vertrauensarzt vieler italienischer GP-Asse. Er hat auch schon Valentino Rossi und Andrea Dovizioso operiert.

Ducati Lenovo wird den 25-jährigen Bastianini (er kommt aus Rimini) in Las Termas de Rió Hondo in Südamerika nicht ersetzen, weil es das Reglement erlaubt. Auch die anderen drei Verletzten werden nicht ersetzt, also werden nur 18 Fahrer antreten.

Wegen der 42 Rennen sparen die Teams lieber die Laufzeit an den Motoren statt mit einem Ersatzfahrer womöglich keine Punkte zu holen.

Ergebnisse MotoGP-Rennen Portimao (26.3.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 25 Runden in 41:25,401 min

2. Maverick Viñales (E), Aprilia, +0,687 sec

3. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +2,726

4. Johann Zarco (F), Ducati, +8,060

5. Alex Márquez (E), Ducati, +8,125

6. Brad Binder (ZA), KTM, +8,247

7. Jack Miller (AUS), KTM, +8,381

8. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +8,543

9. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +9,294

10. Alex Rins (E), Honda, +11,591

11. Joan Mir (E), Honda, +16,992

12. Takaaki Nakagami (J), Honda, +17,448

13. Augusto Fernandez (E), GASGAS, +21,723

14. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +27,050

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 2 Runden zurück

– Luca Marini (I), Ducati, 4 Runden zurück

– Jorge Martin (E), Ducati, 6 Runden zurück

– Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 15 Runden zurück

– Miguel Oliveira (P), Aprilia, 23 Runden zurück

– Marc Márquez (E), Honda, 23 Runden zurück

MotoGP-Ergebnis Sprint, Portimão (25.3.):

1. Bagnaia, Ducati, 12 Rdn in 19:52,862 min

2. Martin, Ducati, + 0,307 sec

3. Marc Márquez, Honda, + 1,517

4. Miller, KTM, + 1,603

5. Viñales, Aprilia, + 1,854

6. Aleix Espargaró, Aprilia, + 2,106

7. Oliveira, Aprilia, + 2,940

8. Zarco, Ducati, + 5,595

9. Alex Márquez, Ducati, + 5,711

10. Quartararo, Yamaha, + 5,924

11. Raúl Fernández, Aprilia, + 8,160

12. Brad Binder, KTM, + 8,384

13. Rins, Honda, + 11,288

14, Morbidelli, Yamaha, + 17,138

15. Nakagami, Honda, + 18,128

16. Di Giannantonio, Ducati, + 21,235

Stand Fahrer-WM nach 2 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 37 Punkte. 2. Viñales 25. 3. Bezzecchi 16. 4. Zarco 15. 5. Miller 15. 6. Alex Márquez 12. 7. Aleix Espargaró 11. 8. Brad Binder 10. 9. Martin 9. 10. Quartararo 8. 11. Marc Márquez 7. 12. Rins 6. 13. Mir 5. 14. Nakagami 4. 15. Augusto Fernández 3. 16. Oliveira 3. 17. Morbidelli 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 37 Punkte. 2. Aprilia 25. 3. KTM 16. 4. Honda 13. 5. Yamaha 8.

Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 37 Punkte. 2. Aprilia Racing 36. 3. Red Bull KTM 25. 4. Prima Pramac 24. 5. Mooney VR46 Racing 16. 6. Gresini Racing 12. 7. Repsol Honda 12. 8. Monster Energy Yamaha 10. 9. LCR Honda 10. 10. GASGAS Tech3 3. 11. CryptoDATA RNF 3.