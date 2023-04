Argentinien-GP 2023: TV-Programm für das Wochenende

Zur Primetime gibt es am Samstagabend den Sprint, das MotoGP-Rennen folgt am Sonntag um 19 Uhr. Der erste Übersee-GP der Saison beschert den Fans in Europa jede Menge Action zur besten Sendezeit aus Termas de Río Hondo.

Zum achten Mal ist der MotoGP-Tross in Las Termas zu Gast, zum ersten Mal findet beim«Gran Premio Michelin de la República Argentina» auch ein Sprintrennen statt: Wiederholt Aprilia den Vorjahressieg? Gelingt Bagnaia und Co. der erste Ducati-Triumph im Autódromo Termas de Río Hondo? Oder gibt es eine Überraschung?

In Mitteleuropa sind fünf Stunden Zeitverschiebung zu Argentinien zu beachten, die MotoGP-Rennen werden so zum attraktiven Abendprogramm.

Vorteilhafter Nebeneffekt: Überschneidungen mit der Formel 1 im Albert Park von Melbourne sind somit nicht zu befürchten.

ServusTV zeigt in Deutschland, Österreich und der Schweiz wie gewohnt alle Qualifyings sowie den neuen Sprint der MotoGP-Klasse am Samstag live im FreeTV, am Sonntag folgen die drei Rennen – flankiert von ausführlichen Vorberichten, Analysen und Interviews.

TV-Alternative zum österreichischen Privatsender gibt es für das zweite GP-Wochenende der Saison keine: SRF hat weder Sprint am Samstag, noch das MotoGP-Rennen am Sonntag im Programm.

Das volle Streaming-Angebot

Auf der Video- und Streaming-Plattform ServusTV On gibt es nicht nur das ServusTV-Programm in Deutsch, für Nutzer in Österreich ist die gesamte Action von Freitag an (alle Trainings, Qualifyings und Rennen) im Livestream mit englischem Original-Kommentar zu sehen.

Unmittelbar nach jeder Übertragung stehen zudem alle Qualifyings und Rennen als Video zum Nachsehen bereit (aus rechtlichen Gründen ebenfalls nur in Österreich).

Erlauben die TV-Rechte die Übertragung neben Österreich auch in Deutschland, ist der ServusTV-Stream mit deutschem Kommentar wie gewohnt auch für Nutzer mit einer IP-Adresse aus Deutschland erreichbar – also bei Qualifyings und Rennen aller Klassen.

Als kostenpflichtige Alternative ist der Livestream der Dorna auf motogp.com verfügbar. Das Abo für die gesamte Saison 2023 kostet 139,99 Euro. Für 148,99 Euro ist auch das Live-Timing enthalten.

Dafür sind auf der offiziellen Website alle Sessions mit englischem Kommentar live und on Demand verfügbar. Hinzukommen zahlreiche Videos mit Interviews und Einblicken hinter die Kulissen der MotoGP-WM. Im Archiv finden sich außerdem alle GP-Rennen seit 1992.

TV-Programm Argentinien-GP 2023: