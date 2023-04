Las Termas Q1: Alex Márquez und Quartararo weiter

Trotz brenzliger Schlussphase inklusive Sturz und Feuer an seiner Ducati zog Alex Márquez mit Bestzeit ins Q2 ein. Fabio Quartararo kam in einer nassen Qualifying-Session ebenfalls weiter.

Der nächtliche Regen und die kühlen Temperaturen (max. 17 Grad) sorgten in Termas de Río Hondo am Samstagvormittag für keine idealen Bedingungen und einige feuchte Stellen auf dem 4,806 km langen Circuit. Während des Freien Trainings der MotoGP-Klasse setzte dann auch noch Nieselregen ein, der zunehmend stärker wurde.

Deshalb gingen die MotoGP-Piloten zu Beginn der ersten Qualifying-Session um 10.50 Uhr Ortszeit mit Regenreifen auf die Strecke. Fabio Quartararo veranschaulichte die schwierigen Verhältnisse mit einem Ausritt ins Kiesbett, blieb aber auf seiner M1 sitzen. Einzig Raúl Fernández versuchte es auf Slick-Reifen, nach nur einer Runde kam er aber zurück an die RNF-Box.

Fabio Quartararo und Alex Márquez wechselten sich im Laufe des 15-minütigen Q1 an der Spitze ab. Im Finish war der Gresini-Ducati-Neuzugang drauf und dran, seine eigene Bestzeitung noch einmal zu verbessern. Er rutschte dann aber im vierten Sektor aus, als er Honda-Werksfahrer Joan Mir überholte. Dennoch zog Márquez vor Quartararo ins Q2 ein. Allerdings fing seine GP22 auf dem Weg zurück an die Box Feuer.

Brad Binder stürzte am Ende noch in Kurve 13, der Red Bull-KTM-Werksfahrer wird in der Startaufstellung hinter Raúl Fernández (Aprilia) und Fabio Di Giannantonio (Ducati) auf Startplatz 15 stehen.

MotoGP-Ergebnis Q1, Las Termas (1.4.):

1. Alex Márquez, Ducati, 1:47,317 min

2. Quartararo, Yamaha, + 0,068 sec

3. Raúl Fernández, Aprilia, 0,103

4. Di Giannantonio, Ducati, + 0,139

5. Brad Binder, KTM, + 0,194

6. Miller, KTM, + 0,354

7. Augusto Fernández, KTM, + 1,103

8. Mir, Honda, + 1,268

MotoGP-Ergebnis FP, Las Termas (1.4.):

1. Bagnaia, Ducati, 1:41,019 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,035 sec

3. Rins, Honda, + 0,112

4. Viñales, Aprilia, + 0,360

5. Alex Márquez, Ducati, + 0,500

6. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,677

7. Mir, Honda, + 0,701

8. Nakagami, Honda, + 1,117

9. Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,202

10. Augusto Fernández, KTM, + 1,320

11. Miller, KTM, + 1,597

12. Quartararo, Yamaha, + 1,659

13. Marini, Ducati, + 2,003

14. Martin, Ducati, + 2,138

15. Brad Binder, KTM, + 2,763

16. Di Giannantonio, Ducati, + 4,431

17. Zarco, Ducati, + 4,803

18. Morbidelli, Yamaha, + 5,505