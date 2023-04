Aleix Espargaró: «Alle anderen sind zu schlagen!»

Im Sprintrennen schied Aleix Espargaró durch Sturz aus. Dennoch ist der Aprilia-Werkpilot fürs Rennen zuversichtlich, denn am Freitag fuhr er auf trockener Piste die Bestzeit.

Nachdem Aprilia-Werkspilot Aleix Espargaró am Freitag die beste Zeit gefahren hatte, wurde ihm in der Q2 am Samstag die Pole Position auf nasser Piste entrissen. «Ich war sehr frustriert, als es zu regnen begann, denn ich hatte eine gute Chance auf die Pole Position. Doch auf nasser Piste war ich nicht schnell genug und ich hatte nicht genug Entschlossenheit, um kurz vor Ende der Session auf Slicks zu wechseln.» So holte sich der Vorjahres-Sieger den für ihn enttäuschenden neunten Startplatz.

Im Sprintrennen kam es noch schlimmer: Vier Runden vor Ende des Rennens stürzte Aleix Espargaró in Kurve neun. «Ich verlor viel Zeit im Kampf gegen Maverik Viñales», schilderte er sein Rennen. «Ich hatte gegen ihn und auch gegen Pecco Bagnaia und Alex Marquez Traktionsvorteile, mein Motorrad war besser. Als ich sie endlich alle überholt hatte, versuchte ich sofort, zu pushen, um weitere Fahrer vor mir einzuholen, denn das Sprintrennen ist kurz. Ich bremste vor Kurve 9 etwas später, kam auf eine weite Linie und stürzte. Es ist mein Fehler», gab er ohne Beschönigung zu.

Die Sprintrennen, bei denen Taktik und Reifenschonung eher zweitrangig sind, kommen Espargarós Fahrweise nicht entgegen, wie er selber sagt: «Die Show für die Zuschauer ist phantastisch, aber ich mag die Sprintrennen nicht, denn ich war in meiner ganzen Karriere nie ein aggressiver Fahrer, und ich werde auch nie ein aggressiver Fahrer sein.»

Fürs Rennen vom Sonntag ist Aleix Espargaró zuversichtlich: «Wir haben eine sehr gute Pace. Im Rennen von Portimao vor einer Woche war ich am Limit, als ich den Fahrern vor mir folgte. Heute hatte nur Marco Bezzecchi einen besseren Speed als alle andren. Er konnte durchs Feld fahren und zu Sieger Brad Binder aufschliessen. Aber alle anderen sind zu schlagen!»

MotoGP-Ergebnis Sprint, Las Termas (1.4.):

1. Brad Binder, KTM, 12 Rdn in 19:56,873 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,072 sec

3. Marini, Ducati, + 0,877

4. Morbidelli, Yamaha, + 2,354

5. Alex Márquez, Ducati, + 2,462

6. Bagnaia, Ducati, + 2,537

7. Viñales, Aprilia, + 2,643

8. Martin, Ducati, + 3,754

9. Quartararo*, Yamaha, + 4,856

10. Miller, KTM, + 5,143

11. Nakagami, Honda, + 5,574

12. Di Giannantonio, Ducati, + 6,965

13. Zarco, Ducati, + 7,568

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,725

15. Rins, Honda, + 8,687

16. Augusto Fernández, KTM, + 9,040

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

– Mir, Honda, 1. Runde nicht beendet



* mit 1 Sekunde Zeitstrafe wegen Überholens bei gelber Flagge

WM-Stand nach 3 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 41 Punkte. 2. Viñales 28. 3. Bezzecchi 25. 4. Binder 22. 5. Alex Márquez 17. 6. Zarco 15. 7. Miller 15. 8. Martin 11. 9. Aleix Espargaró 11. 10. Quartararo 9. 11. Morbidelli 8. 12. Marini 7. 13. Marc Márquez 7. 14. Rins 6. 15. Mir 5. 16. Nakagami 4. 17. Augusto Fernández 3. 18. Oliveira 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 46 Punkte. 2. KTM 28. 3. Aprilia 28. 4. Yamaha 14. 5. Honda 13.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 41 Punkte. 2. Aprilia Racing 39. 3. Red Bull KTM 37. 4. Mooney VR46 Racing 32. 5. Prima Pramac 26. 6. Monster Energy Yamaha 17. 7. Gresini Racing 17. 8. Repsol Honda 12. 9. LCR Honda 10. 11. GASGAS Tech3 3. 12. CryptoDATA RNF 3.