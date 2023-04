Wie auf der Ranch: Zwei VR46-Fahrer in den Top-3

Marco Bezzecchi und Luca Marini sorgten mit den Plätzen 2 und 3 im MotoGP-Sprint des Argentinien-GP für Jubel im VR46-Lager, auch zu Hause in Tavullia bei Mentor Valentino Rossi.

Mit Marco Bezzecchi und Luca Marini holten sich im Sprint in Las Termas beide Fahrer aus dem Mooney VR46 Racing Team eine Medaille ab. Dazu mischte Franco Morbidelli, ihr Kumpel aus der VR46 Riders Academy, nach langer Durststrecke wieder vorne mit.

Mentor Valentino Rossi jubelte vor dem TV-Gerät: «Was für ein Rennen, welche Emotionen, bravo Jungs!»

Zu Beginn des Zwölf-Runden-Rennens gab es aber auch einen Schreckmoment für die VR46-Truppe, als sich «Bez» und «Maro» in Kurve 5 berührten. «Zum Glück ist nichts passiert, sonst hätte mich Vale wahrscheinlich gekillt», meinte Bezzecchi dazu.

So hatte der 24-Jährige aus Rimini jede Menge Spaß: «Es war wirklich schön, endlich auch alle gemeinsam in der MotoGP zu kämpfen», grinste Bezzecchi. «Wir trainieren jeden Tag zusammen und treffen uns jeden Samstag auf der Ranch. Auf dem MotoGP-Bike hatten wir bis heute nie die Möglichkeit gehabt, alle gemeinsam zu fahren. Es hat Spaß gemacht, ich habe es wirklich genossen.»

«Es ist fantastisch, auch Franco wieder dabei zu haben», warf Marini ein. «Er ist ein wirklich starker Fahrer und es ist sehr schwierig, mit ihm zu kämpfen. Du kannst von ihm in jeder Runde viel lernen. Er ist sehr aggressiv, macht aber gute Manöver und es ist schön, dass er wieder um die Spitzenplätze und mit uns kämpft.»

Pecco Bagnaia konnte im Kampf um die Podestplätze nicht eingreifen und musste sich mit Platz 6 begnügen. «Für mich war es so ziemlich so wie auf der Ranch, denn dort bin ich normalerweise auch der Zuschauer. Heute war es hier genauso», räumte der MotoGP-Weltmeister schmunzelnd ein. «Aber ich habe es im FP3 genossen, einen großartigen Fight mit Bez zu haben. Im Rennen war ich nicht dazu in der Lage, so konkurrenzfähig zu sein wie sie. Am Sonntag haben wir aber eine weitere Chance, vielleicht können wir dann in den Top-4 kämpfen.»

Für das Rennen am Sonntag sehen viele Konkurrenten Bezzecchi in der Favoritenrolle. Vorjahressieger Aleix Espargaró meinte sogar, Marco hätte mit einem guten Start den Sprint mit fünf Sekunden Vorsprung gewinnen können.

«Fünf Sekunden sind ein bisschen zu viel», winkte der Italiener fast schon etwas verlegen ab. «Im Trockenen haben Aleix und Maverick am Freitag eine Pace gezeigt, die etwas schneller war als meine. Ich bin also nicht ganz seiner Meinung. Klar bin ich happy mit meiner Pace, ich war heute sehr schnell, aber morgen erwartet uns ein anderes Rennen. Ich werde versuchen, mit den Jungs zu kämpfen, wir müssen aber abwarten», kündigte er am Samstagabend an.

Marini sieht seine Chancen im Hauptrennen nach aktuellem Stand geringer: «Ich bin mit meiner Pace nicht so zufrieden. Mit der halben Distanz ist das Rennen am Samstag ein ganz anderes, du kannst den Hinterreifen pushen. Auf der Bremse hatte ich aber Mühe. Für das Rennen am Sonntag muss ich mich um zwei bis drei Zehntel steigern. Wir schauen uns die Daten an und versuchen zu verstehen, in welchen Bereichen wir uns verbessern können.»

MotoGP-Ergebnis Sprint, Las Termas (1.4.):

1. Brad Binder, KTM, 12 Rdn in 19:56,873 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,072 sec

3. Marini, Ducati, + 0,877

4. Morbidelli, Yamaha, + 2,354

5. Alex Márquez, Ducati, + 2,462

6. Bagnaia, Ducati, + 2,537

7. Viñales, Aprilia, + 2,643

8. Martin, Ducati, + 3,754

9. Quartararo, Yamaha, + 3,856

10. Miller, KTM, + 5,143

11. Nakagami, Honda, + 5,574

12. Di Giannantonio, Ducati, + 6,965

13. Zarco, Ducati, + 7,568

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,725

15. Rins, Honda, + 8,687

16. Augusto Fernández, KTM, + 9,040

– Aleix Espargaró, Aprilia, 4 Runden zurück

– Mir, Honda, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 3 von 42 Rennen:

1. Bagnaia, 41 Punkte. 2. Viñales 28. 3. Bezzecchi 25. 4. Binder 22. 5. Alex Márquez 17. 6. Zarco 15. 7. Miller 15. 8. Martin 11. 9. Aleix Espargaró 11. 10. Quartararo 9. 11. Morbidelli 8. 12. Marini 7. 13. Marc Márquez 7. 14. Rins 6. 15. Mir 5. 16. Nakagami 4. 17. Augusto Fernández 3. 18. Oliveira 3.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 46 Punkte. 2. KTM 28. 3. Aprilia 28. 4. Yamaha 14. 5. Honda 13.



Team-WM:

1. Ducati Lenovo, 41 Punkte. 2. Aprilia Racing 39. 3. Red Bull KTM 37. 4. Mooney VR46 Racing 32. 5. Prima Pramac 26. 6. Monster Energy Yamaha 17. 7. Gresini Racing 17. 8. Repsol Honda 12. 9. LCR Honda 10. 11. GASGAS Tech3 3. 12. CryptoDATA RNF 3.