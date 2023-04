Lob für Márquez-Chassis: Alex Rins mit Fortschritten

Für LCR-Fahrer Alex Rins war der erste Tag auf der Rennstrecke in Las Termas von sehr hoher Bedeutung, denn der Spanier erhielt das Honda-Chassis seinen verletzten Markenkollegen Marc Márquez zum Vergleichen.

Alex Rins freute sich bereits vor dem Wochenende über das Vorgehen seines Arbeitgebers HRC. Dem Fahrer vom LCR-Team wurde für das MotoGP-Wochenende in Argentinien das Chassis von Honda-Speerspitze Marc Márquez angeboten. Und der ehemalige Suzuki-Pilot nutzte den Trainingstag für ausgiebige Testarbeiten.

«Wir hatten einen guten, wirklich produktiven Tag. In der Garage hatte ich auf der einen Seite mein Chassis und nebenan ein Bike mit dem Chassis, welches Marc nutzt», berichtete der 27-Jährige nach dem ersten Tag in Las Termas. «Am Ende bin ich wirklich glücklich. Wir haben viel mit gebrauchten Reifen gearbeitet und einige Vergleiche gezogen.»

Rins fügte dann hinzu: «Mit dem Modell, das Marc verwendet, gab es mehr positive Dinge, als mit meinem gewohnten Bike. Joan fährt mit einer dritten Variante, also habe ich Honda gesagt, dass es ideal wäre, wenn ich auch das Chassis von Joan testen könnte. Ich weiß leider nicht, wie sie sich entscheiden. Ich war aber mit dem Test der Variante von Marc sehr zufrieden, es ermöglichte mir, in den Kurven die Bremse zu lösen und anschließend weiter einzulenken.»

Wie sieht der Plan des Spaniers für das restliche Wochenende aus? Platz 10 am Freitag bedeutet, dass er einen Platz in Q2 sicher hat. «Am Samstag werden wir unsere Arbeit fortsetzen, besonders mit dem Set-up. An einem Testtag für verschiedene Rahmen bleibt leider am Ende zu wenig Zeit für die Feineinstellungen», so der Honda-Fahrer. «Wir müssen uns mit dem Grip am Hinterrad noch steigern. Generell scheint der Grip auf der Strecke recht niedrig zu sein, denn wir haben sehr viel ‚Wheelspin‘.»

Im ersten Training ging Rins jedoch in Kurve 1 einmal zu Boden, als ihm das Vorderrad wegrutschte. «Der Sturz passierte am Morgen in den ersten Runden mit dem neuen Chassis. Der Hauptgrund für den Ausrutscher war der weiche Vorderreifen. Er ist bereits zu weich», fand Rins gleich einen Grund für das Malheur.

MotoGP, kombinierte Zeiten nach FP2, Las Termas (31.3.):

1. Aleix Espargaró, Aprilia, 1:38,518 min

2. Viñales, Aprilia, + 0,162 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,249

4. Marini, Ducati, + 0,315

5. Zarco, Ducati, + 0,391

6. Bagnaia, Ducati, + 0,426

7. Martin, Ducati, + 0,488

8. Nakagami, Honda, + 0,553

9. Morbidelli, Yamaha, + 0,562

10. Rins, Honda, + 0,599

11. Alex Márquez, Ducati, + 0,666

12. Brad Binder, KTM, + 0,684

13. Mir, Honda, + 0,719

14. Quartararo, Yamaha, + 0,746

15. Di Giannantonio, Ducati, + 0,770

16. Miller, KTM, + 0,858

17. Augusto Fernández, KTM, + 1,043

18. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,057

MotoGP-Ergebnis FP1, Las Termas (31.3.):

1. Viñales, Aprilia, 1:39,209 min

2. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,284 sec

3. Martin, Ducati, + 0,301

4. Nakagami, Honda, + 0,376

5. Alex Márquez, Ducati, + 0,403

6. Zarco, Ducati, + 0,421

7. Marini, Ducati, + 0,426

8. Morbidelli, Yamaha, + 0,489

9. Bezzecchi, Ducati, + 0,493

10. Bagnaia, Ducati, + 0,544

11. Rins, Honda, + 0,595

12. Di Giannantonio, Ducati, + 0,719

13. Augusto Fernández, KTM, + 0,787

14. Miller, KTM, + 0,830

15. Quartararo, Yamaha, + 0,909

16. Brad Binder, KTM, + 1,057

17. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,129

18. Mir, Honda, + 1,458

Moto2, kombinierte Zeiten nach FP2, Las Termas (31.3.):

1. Arbolino, Kalex, 1:43,172 min

2. Salac, Kalex, + 0,066 sec

3. Acosta, Kalex, + 0,080

4. Dixon, Kalex, + 0,121

5. Chantra, Kalex, + 0,126

6. Canet, Kalex, + 0,154

7. Lowes, Kalex, + 0,233

8. Aldeguer, Boscoscuro, + 0,268

9. Bendsneyder, Kalex, + 0,436

10. Lopez, Boscoscuro, + 0,472

11. Gonzalez, Kalex, + 0,483

12. Arenas, Kalex, + 0,571

13. Baltus, Kalex, + 0,802

14. Roberts, Kalex, + 0,853

15. Kelly, Kalex, + 0,855

16. Vietti, Kalex, + 0,949



Ferner:

26. Ogura, Kalex, + 2,194