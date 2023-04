Brad Binder: «Im Nassen reicht eine Miniberührung»

Nach seinem grandiosen Sieg im MotoGP-Sprintrennen hatte sich Red-Bull-KTM-Werksfahrer Brad Binder für den Argentinien-GP einiges vorgenommen, musste seine Hoffnungen aber früh begraben.

Am Samstag hatte Brad Binder in Termas de Rio Hondo für eine faustdicke Überraschung gesorgt, als er im Sprintrennen mit der KTM RC16 von Startplatz 15 zum Sieg gestürmt war.



Im Regenrennen am Sonntag gelang Binder erneut ein ordentlicher Start, woraus er angesichts seines Sturzes in der ersten Runde auf Platz 13 liegend aber keinen Profit schlagen konnte.



Der Südafrikaner konnte seine Maschine zwar aufklauben und weiterfahren, kam aber mit 48 sec Rückstand auf Sieger Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Ducati) und als 17. ins Ziel.

© Gold & Goose Willkommen zum Rennen in Argentinien © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Start des Rennens © Gold & Goose Johann Zarco © Gold & Goose Brad Binder © Gold & Goose Rins und Miller © Gold & Goose Jorge Martin © Gold & Goose Fabio Quartararo © Gold & Goose Alex Márquez © Gold & Goose Marco Bezzecchi © Gold & Goose Jack Miller © Gold & Goose Rins und Zarco © Gold & Goose Franco Morbidelli © Gold & Goose Francesco Bagnaia © Gold & Goose Di Giannantonio und Quartararo © Gold & Goose Luca Marini © Gold & Goose Marco Bezzecchi gewinnt das Rennen © Gold & Goose Sieger Marco Bezzecchi © Gold & Goose Johann Zarco, Marco Bezzecchi, Alex Márquez © Gold & Goose Sieger Marco Bezzecchi Zurück Weiter

«Am Ausgang von Kurve 3 gab es eine Berührung mit einem anderen Fahrer, und ich verlor zwei meiner Flügel», schilderte Binder, dessen Nackenschmerzen inzwischen deutlich geringer sind. «Da hat es mich ordentlich durchgeschüttelt. Glücklicherweise hatte ich das wahrgenommen und bremste die nächste Kurve etwas früher an. In der Kurve hatte ich dann einen Rutscher, weil mich einer innen erwischte, und es drehte mich. Im Nassen reicht der kleinste Wackler oder eine Miniberührung, und alles kann passieren. Ich konnte weiterfahren, die 25 Runden allein waren aber sehr lang. Ich nutzte sie, um zu lernen. Und ich wollte nicht noch einmal stürzen. Weil man weiß ja nie, ob es einen Abbruch mit anschließendem Neustart gibt. Es wäre schön gewesen, noch einen Punkt zu kassieren.»

Nach vier Rennen hat Binder 22 Punkte auf dem Konto und ist damit Achter der Gesamtwertung. Da noch alle Fahrer eng beisammen liegen, kann der WM-Stand bereits beim nächsten Event in Texas Mitte April auf den Kopf gestellt werden.



«Ich glaube, dass wir unser Motorrad jetzt viel besser verstehen und dort deutlich stärker sein können als vergangene Saison», gewährte der 27-Jährige einen Ausblick. «Im Moment sind wir ganz gut, wir können dort eine ordentliche Leistung bringen.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen, Termas de Rio Hondo (2. April):

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 25 Runden in 44:28,518 min

2. Johann Zarco (F), Ducati, +4,085 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +4,681

4. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +7,581

5. Jorge Martin (E), Ducati, +9,746

6. Jack Miller (AUS), KTM, +10,562

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +11,095

8. Luca Marini (I), Ducati, +13,694

9. Alex Rins (E), Honda, +14,327

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +18,515

11. Augusto Fernández (E), KTM, +19,380

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +26,091

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +28,394

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +29,894

15. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +36,183

16. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +47,753

17. Brad Binder (ZA), KTM, +48,106

Ergebnisse MotoGP-Sprint, Termas der Rio Hondo (1.4.):

1. Brad Binder, KTM, 12 Rdn in 19:56,873 min

2. Marco Bezzecchi, Ducati, +0,072 sec

3. Luca Marini, Ducati, +0,877

4. Franco Morbidelli, Yamaha, +2,354

5. Alex Márquez, Ducati, +2,462

6. Pecco Bagnaia, Ducati, +2,537

7. Maverick Viñales, Aprilia, +2,643

8. Jorge Martin, Ducati, +3,754

9. Fabio Quartararo*, Yamaha, +4,856

10. Jack Miller, KTM, +5,143

11. Takaaki Nakagami, Honda, +5,574

12. Fabio Di Giannantonio, Ducati, +6,965

13. Johann Zarco, Ducati, +7,568

14. Raúl Fernández, Aprilia, +7,725

15. Alex Rins, Honda, +8,687

16. Augusto Fernández, KTM, +9,040



*= mit 1 Sekunde Zeitstrafe wegen Überholens bei gelber Flagge

WM-Stand nach 4 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 50 Punkte. 2. Bagnaia 41. 3. Zarco 35. 4. Alex Márquez 33. 5. Viñales 32. 6. Miller 25. 7. Martin 22. 8. Binder 22. 9. Morbidelli 21. 10. Quartararo 18. 11. Marini 15. 12. Rins 13. 13. Aleix Espargaró 12. 14. Augusto Fernández 8. 15. Nakagami 7. 16. Marc Márquez 7. 17. Di Giannantonio 6. 18. Mir 5. 19. Oliveira 3. 20. Raúl Fernández 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 71 Punkte. 2. KTM 38. 3. Aprilia 32. 4. Yamaha 27. 5. Honda 20.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 65 Punkte. 2. Prima Pramac 57. 3. Red Bull KTM 47. 4. Aprilia Racing 44. 5. Ducati Lenovo 41. 6. Gresini Racing 39. 7. Monster Energy Yamaha 39. 8. LCR Honda 20. 9. Repsol Honda 12. 10. GASGAS Tech3 8. 12. CryptoDATA RNF 5.