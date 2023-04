Johann Zarco anerkennt: «16 konkurrenzfähige Ducati» 04.04.2023 - 15:52 Von Ivo Schützbach

© Gold & Goose Johann Zarco

Marco Bezzecchi und das Team Mooney VR46 Ducati haben in Argentinien zum ersten Mal in der MotoGP-Klasse gewonnen. Johann Zarco (Pramac) lobt den Hersteller aus Borgo Panigale in den höchsten Tönen.