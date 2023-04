Jorge Lorenzo zu Márquez-Strafe: «Das ist nicht fair»

Honda hat gegen die Änderung der Formulierung der Strafe von Marc Márquez protestiert. GP-Veteran Jorge Lorenzo ist überzeugt, dass die Japaner vor dem FIM-Berufungsgericht Erfolg haben werden.

Der Saisonauftakt der MotoGP in Portugal sorgt auch nach dem zweiten Rennwochenende in Argentinien für Diskussionen. Denn Marc Márquez, der beim GP am Sonntag sowohl mit Jorge Martin zusammengeriet als auch Lokalmatador Miguel Oliveira abschoss, kassierte für seine Fahrweise eine «Double Long Lap Penalty».

Das war nicht die einzige Folge der Fahrweise des Spaniers: Nicht nur der achtfache nChampion verletzte sich – er zog sich an der rechten Hand einen gebrochenen Mittelhandknochen zu und wurde noch in der Nacht zum Montag in Madrid operiert – auch Oliveira musste auf das Rennen in Argentinien verzichten, weil er sich eine Bänderverletzung einhandelte.

In der ersten Fassung der Strafverkündung der FIM stand, dass der Repsol-Honda-Star die Strafe beim Sonntagsrennen in Argentinien absolvieren müsse. Da der Repsol-Honda-Star das Rennen in Termas de Río Hondo aber verletzungsbedingt nicht bestreiten konnte, korrigierte sich die FIM am Dienstag und meldete, die Strafe muss bei seiner nächsten Rennteilnahme am Sonntag abgesessen werden.

Repsol-Honda reagierte und protestierte gegen die Umformulierung, und geht es nach Jorge Lorenzo, werden die Japaner vor dem FIM-Berufungsgericht auch Erfolg haben. Er sagte gegenüber «La Cadena SER»: «Was geschrieben steht, kann nicht geändert werden. Die Änderung ist nicht fair für Marquez, sie müssten fast sicher gewinnen.»

Ergebnisse MotoGP-Rennen, Termas de Rio Hondo (2. April):

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 25 Runden in 44:28,518 min

2. Johann Zarco (F), Ducati, +4,085 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +4,681

4. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +7,581

5. Jorge Martin (E), Ducati, +9,746

6. Jack Miller (AUS), KTM, +10,562

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +11,095

8. Luca Marini (I), Ducati, +13,694

9. Alex Rins (E), Honda, +14,327

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +18,515

11. Augusto Fernández (E), KTM, +19,380

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +26,091

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +28,394

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +29,894

15. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +36,183

16. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +47,753

17. Brad Binder (ZA), KTM, +48,106

MotoGP-Ergebnis Sprint, Las Termas (1.4.):

1. Brad Binder, KTM, 12 Rdn in 19:56,873 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,072 sec

3. Marini, Ducati, + 0,877

4. Morbidelli, Yamaha, + 2,354

5. Alex Márquez, Ducati, + 2,462

6. Bagnaia, Ducati, + 2,537

7. Viñales, Aprilia, + 2,643

8. Martin, Ducati, + 3,754

9. Quartararo*, Yamaha, + 4,856

10. Miller, KTM, + 5,143

11. Nakagami, Honda, + 5,574

12. Di Giannantonio, Ducati, + 6,965

13. Zarco, Ducati, + 7,568

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,725

15. Rins, Honda, + 8,687

16. Augusto Fernández, KTM, + 9,040



*= mit 1 Sekunde Zeitstrafe wegen Überholens bei gelber Flagge

WM-Stand nach 4 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 50 Punkte. 2. Bagnaia 41. 3. Zarco 35. 4. Alex Márquez 33. 5. Viñales 32. 6. Miller 25. 7. Martin 22. 8. Binder 22. 9. Morbidelli 21. 10. Quartararo 18. 11. Marini 15. 12. Rins 13. 13. Aleix Espargaró 12. 14. Augusto Fernández 8. 15. Nakagami 7. 16. Marc Márquez 7. 17. Di Giannantonio 6. 18. Mir 5. 19. Oliveira 3. 20. Raúl Fernández 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 71 Punkte. 2. KTM 38. 3. Aprilia 32. 4. Yamaha 27. 5. Honda 20.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 65 Punkte. 2. Prima Pramac 57. 3. Red Bull KTM 47. 4. Aprilia Racing 44. 5. Ducati Lenovo 41. 6. Gresini Racing 39. 7. Monster Energy Yamaha 39. 8. LCR Honda 20. 9. Repsol Honda 12. 10. GASGAS Tech3, 8. 12. CryptoDATA RNF 5.