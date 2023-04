Marco Bezzecchi: «Habe es erst zuhause realisiert»

In Argentinien konnte Marco Bezzecchi seinen ersten Sieg in der MotoGP-Klasse feiern und die WM-Führung übernehmen. Nach zwei Podestplätzen in Folge hofft er auch in Austin auf ein starkes Ergebnis.

Nachdem Marco Bezzecchi am ersten Rennsonntag der neuen MotoGP-Saison in Portimão bereits mit dem dritten Platz hatte glänzen können, präsentierte sich der Italiener aus Valentino Rossis Mooney VR46 Racing Team auch in Argentinien in Bestform. Bereits im Sprintrennen konnte er sich den zweiten Platz sichern, das Rennen am Sonntag entschied er dann für sich.

Damit fuhr Bezzecchi in Termas de Río Hondo seinen ersten Sieg in der MotoGP-Klasse ein. Der 24-Jährige aus Rimini übernahm damit auch die WM-Führung. Aber es dauerte eine Weile, bis ihm das auch bewusst wurde, wie er rückblickend erklärt: «Was in Argentinien passiert ist, habe ich erst realisiert, als ich zu Hause ankam. Der erste Sieg und die WM-Führung!»

«Wir stehen erst vor dem dritten Rennwochenende, es ist noch sehr früh, aber es fühlt sich auf jeden Fall gut an», betont der 114-fache GP-Teilnehmer, der nun mit grossen Erwartungen auf das anstehende Rennwochenende auf dem Circuit of the Americas blickt.

«Ich habe den Moment genossen, letzte Woche haben wir gefeiert, aber jetzt gehen wir noch motivierter wieder an die Arbeit, um gut abzuschneiden», verspricht der Ducati-Pilot. Er weiss: «Austin war schon immer ein schwieriger GP, auch ohne Sprint. Aus physischer Sicht ist es vielleicht das anspruchsvollste Rennen im WM-Kalender, und es ist eine extrem technische Strecke.»

«Wir müssen das Wochenende so gut wie möglich meistern. Ich hatte in Austin immer ein gutes Gefühl, und wir müssen das nutzen, um bereits am Freitag zu den Spitzenreitern zu gehören», fordert der WM-Leader.

Ergebnisse MotoGP-Rennen, Termas de Rio Hondo (2. April):

1. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 25 Runden in 44:28,518 min

2. Johann Zarco (F), Ducati, +4,085 sec

3. Alex Márquez (E), Ducati, +4,681

4. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +7,581

5. Jorge Martin (E), Ducati, +9,746

6. Jack Miller (AUS), KTM, +10,562

7. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +11,095

8. Luca Marini (I), Ducati, +13,694

9. Alex Rins (E), Honda, +14,327

10. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +18,515

11. Augusto Fernández (E), KTM, +19,380

12. Maverick Viñales (E), Aprilia, +26,091

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +28,394

14. Raúl Fernández (E), Aprilia, +29,894

15. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +36,183

16. Pecco Bagnaia (I), Ducati, +47,753

17. Brad Binder (ZA), KTM, +48,106

MotoGP-Ergebnis Sprint, Las Termas (1.4.):

1. Brad Binder, KTM, 12 Rdn in 19:56,873 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,072 sec

3. Marini, Ducati, + 0,877

4. Morbidelli, Yamaha, + 2,354

5. Alex Márquez, Ducati, + 2,462

6. Bagnaia, Ducati, + 2,537

7. Viñales, Aprilia, + 2,643

8. Martin, Ducati, + 3,754

9. Quartararo*, Yamaha, + 4,856

10. Miller, KTM, + 5,143

11. Nakagami, Honda, + 5,574

12. Di Giannantonio, Ducati, + 6,965

13. Zarco, Ducati, + 7,568

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 7,725

15. Rins, Honda, + 8,687

16. Augusto Fernández, KTM, + 9,040



*= mit 1 Sekunde Zeitstrafe wegen Überholens bei gelber Flagge

WM-Stand nach 4 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 50 Punkte. 2. Bagnaia 41. 3. Zarco 35. 4. Alex Márquez 33. 5. Viñales 32. 6. Miller 25. 7. Martin 22. 8. Binder 22. 9. Morbidelli 21. 10. Quartararo 18. 11. Marini 15. 12. Rins 13. 13. Aleix Espargaró 12. 14. Augusto Fernández 8. 15. Nakagami 7. 16. Marc Márquez 7. 17. Di Giannantonio 6. 18. Mir 5. 19. Oliveira 3. 20. Raúl Fernández 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 71 Punkte. 2. KTM 38. 3. Aprilia 32. 4. Yamaha 27. 5. Honda 20.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 65 Punkte. 2. Prima Pramac 57. 3. Red Bull KTM 47. 4. Aprilia Racing 44. 5. Ducati Lenovo 41. 6. Gresini Racing 39. 7. Monster Energy Yamaha 39. 8. LCR Honda 20. 9. Repsol Honda 12. 10. GASGAS Tech3, 8. 12. CryptoDATA RNF 5.