Fabio Quartararo: «Toprak? Nicht in meiner Hand»

Fabio Quartararo am Donnerstag in der Pressekonferenz

Fabio Quartararo wurde am Donnerstag in Austin/Texas natürlich nicht nur auf die Yamaha-Performance, sondern auch auf den MotoGP-Test von Toprak Razgatlioglu angesprochen.

Fabio Quartararo geht nur als WM-Zehnter in den dritten Grand Prix der Saison, er betonte am Donnerstag vor dem «Red Bull Grand Prix of The Americas» aber: «Wir sind nicht so weit weg, nur am Qualifying müssen wir arbeiten und das wird auch an diesem Wochenende der Schlüssel sein.»

Was fehlt dem Weltmeister von 2021 mit der neuen M1 dafür noch? «Es ist am Ende nicht so viel, aber es ist alles so eng, dass es schwierig wird, wenn du dich auf dem Motorrad nicht zu 100 Prozent wohl fühlst. In Portugal war es nicht so schlecht, aber wir hatten zuvor auch die Testfahrten dort. In Argentinien waren die Streckenverhältnisse dann nicht einfach. Jedes Mal, wenn wir auf die Strecke gegangenen sind, haben wir etwas verändert und es ist in eine bessere Richtung gegangen. Hoffentlich können wir auf dieser Strecke unsere Basis finden und vor allem im Qualifying einen Schritt nach vorne machen», bekräftigte der Yamaha-Werksfahrer.

Großes Gesprächsthema der Woche ist natürlich auch im Fahrerlager des COTA der MotoGP-Test von Toprak Razgatlioglu am Montag und Dienstag in Jerez. Könnte der Superbike-Weltmeister von 2021 im kommenden Jahr Quartararos Teamkollege in der Königsklasse werden?

«Das ist nicht meine Sache», winkte der 23-jährige Franzose ab. «Natürlich war es eine großartige Gelegenheit für ihn, das Motorrad zwei Tage lang zu testen. Ich habe mit ihm aber nicht über diesen Test gesprochen. Und was die Zukunft von Yamaha angelangt, so liegt die nicht in meiner Hand. Wir werden sehen, wer im nächsten Jahr mein Teamkollege wird – es kann Franco Morbidelli oder jemand anderes sein.»

WM-Stand nach 4 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 50 Punkte. 2. Bagnaia 41. 3. Zarco 35. 4. Alex Márquez 33. 5. Viñales 32. 6. Miller 25. 7. Martin 22. 8. Binder 22. 9. Morbidelli 21. 10. Quartararo 18. 11. Marini 15. 12. Rins 13. 13. Aleix Espargaró 12. 14. Augusto Fernández 8. 15. Nakagami 7. 16. Marc Márquez 7. 17. Di Giannantonio 6. 18. Mir 5. 19. Oliveira 3. 20. Raúl Fernández 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 71 Punkte. 2. KTM 38. 3. Aprilia 32. 4. Yamaha 27. 5. Honda 20.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 65 Punkte. 2. Prima Pramac 57. 3. Red Bull KTM 47. 4. Aprilia Racing 44. 5. Ducati Lenovo 41. 6. Gresini Racing 39. 7. Monster Energy Yamaha 39. 8. LCR Honda 20. 9. Repsol Honda 12. 10. GASGAS Tech3, 8. 12. CryptoDATA RNF 5.