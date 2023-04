Austin Q1: Zarco und Bezzecchi weiter, Bradl Elfter

Mit Johann Zarco und Marco Bezzecchi lösten zwei Ducati die letzten Q2-Tickets. Stefan Bradl und Jonas Folger beschließend beim «Red Bull Grand Prix of The Americas» die MotoGP-Startaufstellung.

WM-Leader Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing) setzte im Q1 mit einer 2:02,523 min die Richtzeit, die erst in der letzten Runde von Johann Zarco (Prima Pramac Racing) unterboten wurde. Beide schafften damit den Sprung in die entscheidende zweite Qualifying-Session, in der sie auf die Top-10 des Freitags treffen. Repsol-Honda-Werksfahrer Joan Mir wurde der Aufstieg in letzter Sekunde verwehrt.

Erstmals in der MotoGP-Ära nehmen an diesem Wochenende zwei Deutsche im Grid Aufstellung: Stefan Bradl wird mit der Márquez-Honda auf Startplatz 21 stehen, Jonas Folger auf Startplatz 22. Der Ersatz für Pol Espargaró im GASGAS Factory Racing Tech3 Team hatte zu Beginn des Q1 einen Ausrutscher in Kurve 11 verzeichnet, die Session setzte er aber direkt fort.

Am Ende des Q1 stürzte noch RNF-Aprilia-Pilot Raúl Fernández in Kurve 2.

MotoGP-Ergebnis Q1, Austin (15.4.):

1. Zarco, Ducati, 2:02,387 min

2. Bezzecchi, Ducati, + 0,136 sec

3. Mir, Honda, + 0,356

4. Morbidelli, Yamaha, + 0,563

5. Oliveira, Aprilia, + 0,678

6. Di Giannantonio, Ducati, + 0,963

7. Nakagami, Honda, + 1,016

8. Pirro, Ducati, + 1,065

9. Raúl Fernández, Aprilia, + 1,140

10. Augusto Fernández, KTM, + 1,411

11. Bradl, Honda, + 1,520

12. Folger, KTM, + 5,210

MotoGP-Ergebnis FP, Austin (15.4.):

1. Bagnaia, Ducati, 2:03,295 min

2. Alex Márquez, Ducati, + 0,085 sec

3. Marini, Ducati, + 0,239

4. Martin, Ducati, + 0,313

5. Quartararo, Yamaha, + 0,367

6. Bezzecchi, Ducati, + 0,384

7. Zarco, Ducati, + 0,414

8. Aleix Espargaró, Aprilia, + 0,435

9. Di Giannantonio, Ducati, + 0,491

10. Brad Binder, KTM, + 0,542

11. Rins, Honda, + 0,672

12. Oliveira, Aprilia, + 0,768

13. Mir, Honda, + 0,770

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,869

15. Viñales, Aprilia, + 0,976

16. Pirro, Ducati, + 0,979

17. Miller, KTM, + 1,064

18. Morbidelli, Yamaha, + 1,128

19. Nakagami, Honda, + 1,137

20. Bradl, Honda, + 1,312

21. Augusto Fernández, KTM, + 1,567

22. Folger, KTM, + 2,466