Maverick Viñales (Aprilia/10.): Zu hart eingekuppelt

Nach einem vermasselten Start bog Viñales an fünftletzter Position in die Startkurve ein. Fürs Hauptrennen hat er sich viel vorgenommen – einen Platz auf dem Podest.

«Es war mein Fehler. Ich liess die Kupplung zu hart kommen, die Motordrehzahl brach ein und für einen Moment hatte ich wenig Motorleistung», schildert der Spanier, wie er vom achten Startplatz innerhalb weniger Sekunden zehn Plätze verlor und an 18. Stelle in die Startkurve einbog.

«Klar habe ich dann alles versucht, um wieder nach vorne zu kommen. Wenn die Strecke vor mir frei ist, kann ich sehr hart pushen, aber mit den langsameren Fahrern vor mir war es schwierig.» Eine Schwierigkeit, die der 28-jährige Spanier jedoch sehr gut meisterte, denn er überholte in den zehn Runden des Sprintrennens acht Fahrer. Eine Leistung, die mit dem zehnten Platz, für den es keine WM-Punkte gibt, schlecht belohnt wird.

«Den Start muss ich verbessern, das ist eine Herausforderung, die ich ernsthaft angehen werde. Der Start am ersten Rennen in Portugal war gut, hier haben wir ein Detail geändert, weil wir uns eine Verbesserung erhofften, doch es gelang nicht», so Viñales. «Wir müssen die Probleme zu Saisonbeginn lösen und ab der Saisonmitte stark sein, dann können wir ein gutes WM-Resultat rausholen.»

Für das Hauptrennen vom Sonntag lässt er sich der Aprilia-Werksfahrer ob dem Misserfolg im Sprintrennen nicht verrückt machen: «Ich habe das Renntempo, um aufs Podium zu fahren, daran zweifle ich nicht. Es liegt nun an mir, besser zu starten.»

MotoGP-Ergebnis Sprint, Austin (15.4.):

1. Bagnaia, Ducati, 10 Rdn in 20:35,270 min

2. Rins, Honda, + 2,545 sec

3. Martin, Ducati, + 4,706

4. Aleix Espargaró, Aprilia, + 5,052

5. Brad Binder, KTM, + 8,175

6. Bezzecchi, Ducati, + 8,877

7. Marini, Ducati, + 9,453

8. Oliveira, Aprilia, + 10,768

9. Miller, KTM, + 12,448

10. Viñales, Aprilia, + 12,739

11. Zarco, Ducati, + 14,251

12. Mir, Honda, + 14,988

13. Nakagami, Honda, + 15,592

14. Morbidelli, Yamaha, + 16,534

15. Raúl Fernández, Aprilia, + 19,290

16. Augusto Fernández, KTM, + 23,128

17. Di Giannantonio, Ducati, + 25,626

18. Bradl, Honda, + 25,787

19. Quartararo, Yamaha, + 27,169

20. Folger, KTM, + 46,973

– Alex Márquez, Ducati, 4 Runden zurück

– Michele Pirro, Ducati, 5 Runden zurück

WM-Stand nach 5 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 54 Punkte. 2. Bagnaia 53. 3. Zarco 35. 4. Alex Márquez 33. 5. Viñales 32. 6. Martin 29. 7. Brad Binder 27. 8. Miller 26. 9. Rins 22. 10. Morbidelli 21. 11. Aleix Espargaró 18. 12. Quartararo 18. 13. Marini 18. 14. Augusto Fernández 8. 15. Nakagami 7. 16. Marc Márquez 7. 17. Di Giannantonio 6. 18. Oliveira 5. 19. Mir 5. 20. Raúl Fernández 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 83 Punkte. 2. KTM 43. 3. Aprilia 38. 4. Honda 29. 5. Yamaha 27.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 72 Punkte. 2. Prima Pramac 64. 3. Ducati Lenovo 53. 4. Red Bull KTM 53. 5. Aprilia Racing 50. 6. Gresini Racing 39. 7. Monster Energy Yamaha 39. 8. LCR Honda 29. 9. Repsol Honda 12. 10. GASGAS Tech3, 8. 11. CryptoDATA RNF 7.