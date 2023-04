Sensationeller Alex Rins gewinnt Sturzfestival

Während acht MotoGP-Fahrer, darunter auch Pecco Bagnaia, dem tückischen Circuit of The Americas zum Opfer fielen, glänzte Alex Rins auf seiner LCR Honda. Luca Marini und Fabio Quartararo komplettierten die Top-3.

Der Texas-GP entwickelte sich zu einem 20-ründigen Überlebenskampf. In der ersten Runde stürzte Jorge Martin (Prima Pramac Ducati) und nahm Alex Márquez (Gresini Ducati) mit aus dem Rennen. Nur wenige Meter später erwischte es auch Aleix Espargaró (Aprilia Racing). Ähnlich wie im Samstags-Sprint forderte Alex Rins (LCR Honda) an der Spitze Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) heraus und trieb den Italiener schließlich in einen Fehler.

Bagnaia stürzte in Kurve 2 und überließ damit dem Honda-Piloten die Führung. Rins fuhr anschließend souverän seinem ersten Honda-Sieg sowie seinem zweiten Sieg auf dem «Circuit of The Americas» nach 2019 entgegen. Luca Marini (Mooney VR46 Racing) und Fabio Quartararo (Yamaha) komplettierten das Podium. GASGAS-Factory-Ersatzfahrer Jonas Folger überquerte den Zielstrich als Zwölfter.

Weitere Sturzopfer waren das Red Bull KTM-Duo Jack Miller und Brad Binder, Taka Nakagami (Idemitsu LCR Honda), Joan Mir und Stefan Bradl (beide Repsol Honda).

Das gesamte Rennen zum Nachlesen gibt es hier im Liveticker von SPEEDWEEK.com.

Die Stimmen der Top-3:

1. Alex Rins (Honda): «Gemeinsam mit Pecco habe ich ein hohes Tempo vorgelegt. In den Sektoren 2 und 3 war ich etwas schlechter als er. Aber in den Schikanen konnte ich wieder aufschließen. Ich bin so glücklich. Ich habe hier in der Moto3, in der Moto2 und in der MotoGP mit Suzuki und mit Honda gewonnen, das ist beeindruckend.»



2. Luca Marini (Ducati): «Zu Beginn bin ich vorsichtig gefahren, um keinen Fehler zu machen. Nach Peccos Sturz wusste ich, dass Alex die Führung verwalten wird. An dem Punkt habe ich Fabio überholt und versucht, Alex einzuholen, aber auf dieser Strecke ist er sehr stark und auch die Honda scheint hier das beste Bike zu sein. Dennoch bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden.»



3. Fabio Quartararo (Yamaha): «Ich hatte im Top-Speed und bei der Beschleunigung große Defizite. Besonders in den ersten Runden habe ich hart gekämpft, denn ich wusste, dass ich von Anfang an vorne dabei sein muss, um eine Chance auf das Podium zu haben. Ich habe schwierige Rennen hinter mir, weshalb es sich fühlt gut anfühlt, wieder im Parc Fermé zu stehen.»

Ergebnisse MotoGP Austin/USA (16.4.):

1. Alex Rins (E), Honda,

2. Luca Marini (I), Ducati, +3,498 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,936

4. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,318

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +9,989

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,049

7. Johann Zarco (F), Ducati, +12,242

8. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +20,399

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +27,981

10. Augusto Fernández (E), KTM, +28,217

11. Michele Pirro (I), Ducati, +32,370

12. Jonas Folger (D), KTM, +1:08,065 min

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1:23,012

– Stefan Bradl (D), Honda, 2 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 9 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 12 Runden zurück

– Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 14 Runden zurück

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 14 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Jorge Martin (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Alex Márquez (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet