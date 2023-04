Fabio Quartararo (3.): Ein Raumschiff an seiner Seite

Nach dem MotoGP-Sprintrennen in Texas meinte Fabio Quartararo, Yamaha läge bei der Entwicklung «Jahre» hinter der Konkurrenz. Im Grand Prix am Sonntag überraschte der Franzose mit Platz 3.

Ohne die vielen Stürze auf dem Circuit of the Americas in Austin hätte es Fabio Quartararo im Grand Prix über 20 Runden und 110,26 km kaum in die Top-5 geschafft. Doch neben Weltmeister Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) auf Platz 1 und Jack Miller (Red Bull KTM) auf Platz 3 crashten sieben weitere Fahrer und sahen keine Zielflagge.



So durfte sich Quartararo über den feinen dritten Platz hinter Überraschungssieger Alex Rins auf der LCR-Honda und Luca Marini (Mooney VR46 Ducati) freuen, der es zum ersten Mal in der höchsten Klasse aufs Podium schaffte.

Nach dem Sprintrennen am Samstag (Sturz und Platz 19) hatte Quartararo gewettert, Yamaha habe gegenüber der Konkurrenz «einen Rückstand von Jahren». Daran hat sich von Samstag auf Sonntag nichts geändert, der Weltmeister von 2021 hatte schlicht das Glück des Tüchtigen. Wie unterlegen seine M1 ist, zeigte sich beim Überholmanöver von Marini, der wie eine Rakete an Fabio vorbeischoss.

Quartararo erzählte nach seinem ersten Podestplatz in der Saison 2023, dass er sich «besonders für das Team», glücklich fühle, und dass ihnen das «viel Motivation» und ihm Selbstvertrauen geben werde. Trotz des Erfolgs sandte er einen klaren Auftrag an Yamaha: «Ich hoffe, dass uns schon bald Fortschritte gelingen.»

«Wir wissen, dass unsere Probleme die Motorleistung und die Beschleunigung und die Wheelies sind», ergänzte der am 20. April 24-Jährige. «Wir hatten viele Probleme auf dieser Strecke, in mehreren Kurven haben wir starke Wheelies. Darin müssen wir besser werden.» Das alles sei «schwierig zu akzeptieren». Und noch schwieriger sei es, in dieser Situation ruhig zu bleiben, «wenn du auf einmal ein Raumschiff an deiner Seite siehst.»

Trotzdem herrscht bei Quartararo, der sich in der Weltmeisterschaft auf Platz 7 verbessert hat, jetzt eine gewisse Hoffnung, dass er bei den kommenden Rennen in Jerez/Spanien und Le Mans/Frankreich mit der Yamaha besser dasteht. «Dieser Erfolg wird uns einen Schub geben», ist er überzeugt. «Wir straucheln, nach der Feier werden wir aber wenigstens ein bisschen Zufriedenheit im Team haben.»

Ergebnisse MotoGP Austin/USA (16.4.):

1. Alex Rins (E), Honda, 20 Runden in 41:14,649 min

2. Luca Marini (I), Ducati, +3,498 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,936

4. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,318

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +9,989

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,049

7. Johann Zarco (F), Ducati, +12,242

8. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +20,399

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +27,981

10. Augusto Fernández (E), KTM, +28,217

11. Michele Pirro (I), Ducati, +32,370

12. Jonas Folger (D), KTM, +1:08,065 min

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1:23,012

– Stefan Bradl (D), Honda, 2 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 9 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 12 Runden zurück

– Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 14 Runden zurück

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 14 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Jorge Martin (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Alex Márquez (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

Ergebnisse MotoGP-Sprint Austin/USA (15.4.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 10 Runden in 20:35,270 min

2. Alex Rins (E), Honda, +2,545 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +4,706

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +5,052

5. Brad Binder (ZA), KTM, +8,175

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +8,877

7. Luca Marini (I), Ducati, +9,453

8. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +10,768

9. Jack Miller (AUS), KTM, +12,448

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +12,739

11. Johann Zarco (F), Ducati, +14,251

12. Joan Mir (E), Honda, +14,988

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +15,592

14. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +16,534

15. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,290

16. Augusto Fernández (E), KTM, +23,128

17. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +25,626

18. Stefan Bradl (D), Honda, +25,787

19. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +27,169

20. Jonas Folger (D), KTM, +46,973

– Alex Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Michele Pirro (I), Ducati, 5 Runden zurück

WM-Stand nach 6 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 64 Punkte. 2. Bagnaia 53. 3. Rins 47. 4. Viñales 45. 5. Zarco 44. 6. Marini 38. 7. Quartararo 34. 8. Alex Márquez 33. 9. Binder 30. 10. Morbidelli 29. 11. Martin 29. 12. Miller 26. 13. Aleix Espargaró 18. 14. Oliveira 16. 15. Augusto Fernández 14. 16. Di Giannantonio 13. 17. Nakagami 7. 18. Marc Márquez 7. 19. Mir 5. 20. Pirro 5. 21. Folger 4. 22. Raúl Fernández 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 103 Punkte. 2. Honda 54. 3. Aprilia 51. 4. KTM 49. 5. Yamaha 43.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 102 Punkte. 2. Prima Pramac 73. 3. Aprilia Racing 63. 4. Monster Energy Yamaha 63. 5. Ducati Lenovo 58. 6. Red Bull KTM 56. 7. LCR Honda 54. 8. Gresini Racing 46. 9. CryptoDATA RNF 18. 10. GASGAS Tech3 18. 11. Repsol Honda 12.