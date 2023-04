Brad Binder (KTM): «Wieder einmal selbst vermasselt»

Das Team Red Bull KTM hätte im MotoGP-Rennen in Austin im US-Bundesstaat Texas mit Jack Miller und Brad Binder in die Top-6 brausen können, doch beide Fahrer stürzten.

Jack Miller lag unbedrängt auf Platz 3, als er in der siebten Runde des Austin-GP ausrutschte. Red-Bull-KTM-Teamkollege Brad Binder hatte sich bereits bis auf Platz 7 vorgearbeitet, verbremste sich dann aber. Erst musste er den soeben überholten Johann Zarco wieder vorbeilassen, wenige Kurven später lag er im Kiesbett.



Im Gegensatz zu Miller konnte Binder seine KTM RC16 wieder aufklauben und weiterfahren. Obwohl er die Zielflagge als Letzter und mit 1:23 min Rückstand auf Sieger Alex Rins (LCR Honda) sah, bekam er als 13. noch drei WM-Punkte.

«Wenn du runterfällst und trotzdem drei Punkte bekommst, ist das fantastisch», grinste der Südafrikaner. «Mein Start war ganz gut, dann traf ich aber die schlechteste Entscheidung und ging in der ersten Kurve nach außen. Dabei verlor ich viel Zeit, und dann gab es auch noch zwei oder drei Stürze in der ersten Runde, wegen denen ich das Gas zudrehen musste. Ich fühlte mich die ersten sechs Runden auch nicht sehr wohl auf dem Motorrad. Es war schwierig herauszufinden, wie viel Grip sich mir bietet und ich tat mir auf der Bremse schwer. Dann bremste ich mich selbst aus. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich etwas wirklich falsch gemacht habe, aber mir rutschte das Vorderrad weg.»

Die Bedingungen bezeichnete Binder auch wegen des Winds als tückisch. «Irgendwann kommst du mit dem Vorderreifen an einen Punkt, an dem du keine Chance hast, es noch zu retten», erklärte der 27-Jährige. «Dabei hatte ich an dem Wochenende einige Saves – Shit happens. Enttäuschend ist, dass ich grade zu der Gruppe mit Oliveira, Zarco und Vinales aufgeschlossen hatte.»



Vinales als Bester von ihnen beendete den Grand Prix als Vierter.

KTM zeigte bei den ersten drei Events in Portimao, Las Termas und Austin, dass sie vorne mitmischen können. Doch wegen Stürzen liegen Binder und Miller in der Weltmeisterschaft nur auf den Positionen 9 und 12.

«Es wird interessant sein zu sehen, wo wir in Europa stehen», meinte Binder. «Die ersten drei Rennstrecken waren sehr unterschiedlich, für mich fühlte es sich beinahe so an, als hätte ich drei verschiedene Motorräder gehabt. Im Rennen am Sonntag fuhr ich 0,7 sec schneller als im Qualifying im Vorjahr, uns ist also ein großer Schritt nach vorne gelungen. Ich hatte hohe Erwartungen an mich selbst. Aber gerade als ich in Schwung kam, habe ich es wieder einmal selbst vermasselt. Das war mein Fehler, ich muss aus ihm lernen, damit so etwas nicht wieder passiert.»

Ergebnisse MotoGP Austin/USA (16.4.):

1. Alex Rins (E), Honda, 20 Runden in 41:14,649 min

2. Luca Marini (I), Ducati, +3,498 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,936

4. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,318

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +9,989

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,049

7. Johann Zarco (F), Ducati, +12,242

8. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +20,399

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +27,981

10. Augusto Fernández (E), KTM, +28,217

11. Michele Pirro (I), Ducati, +32,370

12. Jonas Folger (D), KTM, +1:08,065 min

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1:23,012

– Stefan Bradl (D), Honda, 2 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 9 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 12 Runden zurück

– Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 14 Runden zurück

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 14 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Jorge Martin (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Alex Márquez (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

Ergebnisse MotoGP-Sprint Austin/USA (15.4.):

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 10 Runden in 20:35,270 min

2. Alex Rins (E), Honda, +2,545 sec

3. Jorge Martin (E), Ducati, +4,706

4. Aleix Espargaró (E), Aprilia, +5,052

5. Brad Binder (ZA), KTM, +8,175

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +8,877

7. Luca Marini (I), Ducati, +9,453

8. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +10,768

9. Jack Miller (AUS), KTM, +12,448

10. Maverick Viñales (E), Aprilia, +12,739

11. Johann Zarco (F), Ducati, +14,251

12. Joan Mir (E), Honda, +14,988

13. Takaaki Nakagami (J), Honda, +15,592

14. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +16,534

15. Raúl Fernández (E), Aprilia, +19,290

16. Augusto Fernández (E), KTM, +23,128

17. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +25,626

18. Stefan Bradl (D), Honda, +25,787

19. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +27,169

20. Jonas Folger (D), KTM, +46,973

– Alex Márquez (E), Ducati, 4 Runden zurück

– Michele Pirro (I), Ducati, 5 Runden zurück

WM-Stand nach 6 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 64 Punkte. 2. Bagnaia 53. 3. Rins 47. 4. Viñales 45. 5. Zarco 44. 6. Marini 38. 7. Quartararo 34. 8. Alex Márquez 33. 9. Binder 30. 10. Morbidelli 29. 11. Martin 29. 12. Miller 26. 13. Aleix Espargaró 18. 14. Oliveira 16. 15. Augusto Fernández 14. 16. Di Giannantonio 13. 17. Nakagami 7. 18. Marc Márquez 7. 19. Mir 5. 20. Pirro 5. 21. Folger 4. 22. Raúl Fernández 2.



Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 103 Punkte. 2. Honda 54. 3. Aprilia 51. 4. KTM 49. 5. Yamaha 43.



Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 102 Punkte. 2. Prima Pramac 73. 3. Aprilia Racing 63. 4. Monster Energy Yamaha 63. 5. Ducati Lenovo 58. 6. Red Bull KTM 56. 7. LCR Honda 54. 8. Gresini Racing 46. 9. CryptoDATA RNF 18. 10. GASGAS Tech3 18. 11. Repsol Honda 12.