Takaaki Nakagami (Crash): «Probleme beim Schalten» 18.04.2023 - 15:02 Von Vanessa Georgoulas

© Gold & Goose Takaaki Nakagami hatte in Austin im Grand Prix kein Glück

LCR-Honda-Pilot Takaaki Nakagami kam im Grand Prix auf dem Circuit of the Americas nicht ins Ziel. Neun Runden vor dem Fallen der Zielflagge stürzte der Japaner auf Position 9 liegend in der ersten Kurve.