Franco Morbidelli (8.): «Konnte aggressiv fahren»

Franco Morbidelli sagte nach dem GP in Austin: «Das Rennen und auch meine Performance waren deutlich besser als am Vortag»

Yamaha-Werksfahrer Franco Morbidelli startete am Sonntag in Austin von Position 14 ins Rennen und kam nach 20 Runden als Achter ins Ziel. «Ich wurde vorsichtig, als einige Leute stürzten», berichtete der Italiener.

«Wir müssen zufrieden sein mit dem achten Platz, den Informationen, die wir sammeln konnten, und den Fortschritten, die wir machen konnten», erklärte Franco Morbidelli nach dem Grand Prix in Austin. Der 28-Jährige aus Rom hatte aus der fünften Startreihe von Position 14 kein leichtes Spiel, und er seufzte denn auch nach dem Zieleinlauf: «Wir haben bereits am Freitag die Chance auf ein richtig gutes Resultat verpasst, weil ich es nicht direkt ins Q2 geschafft habe.»

«Ich startete etwas zu weit hinten und musste hart arbeiten, um nach vorne zu kommen», schilderte der Yamaha-Werksfahrer, der dennoch eine positive Bilanz zog: «Das Rennen und auch meine Performance waren deutlich besser als am Vortag. Aber natürlich war es keine Hilfe, so weit hinten loszufahren. Aber es war gut, dass ich im Qualifying und im Hauptrennen eine vernünftige Leistung zeigen konnte.»

Und Morbidelli beschrieb: «Ich konnte anfangs aggressiv fahren, doch leider war das Gefühl für das Bike nicht das ganze Rennen hindurch perfekt. Das Feeling für die Front wurde schlechter und ich wurde vorsichtig, als einige Leute stürzten. Ich wollte den achten Platz ins Ziel bringen, der aktuell ein anständiges Ergebnis für uns darstellt.»

Dass sich die Bedingungen am Rennsonntag deutlich von jenen am Vortag unterschieden, erschwerte die Arbeit des elffachen GP-Siegers zusätzlich: «Am Rennsonntag war es kalt und es blies auch ein kalter Wind, hinzu kam, dass der Grip der Strecke auch nicht der beste ist. Auch in der Moto2 und in der Moto3 sahen wir deshalb viele Crashs. Das lag nicht zuletzt auch daran, dass es an diesem Wochenende schwierig war, Daten für die nächste Session zu sammeln, da sich die Bedingungen wie verrückt änderten.»

Ergebnisse MotoGP Austin/USA (16.4.):

1. Alex Rins (E), Honda, 20 Rdn in 41:14,649 min

2. Luca Marini (I), Ducati, +3,498 sec

3. Fabio Quartararo (F), Yamaha, +4,936

4. Maverick Viñales (E), Aprilia, +8,318

5. Miguel Oliveira (P), Aprilia, +9,989

6. Marco Bezzecchi (I), Ducati, +12,049

7. Johann Zarco (F), Ducati, +12,242

8. Franco Morbidelli (I), Yamaha, +20,399

9. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, +27,981

10. Augusto Fernández (E), KTM, +28,217

11. Michele Pirro (I), Ducati, +32,370

12. Jonas Folger (D), KTM, +1:08,065 min

13. Brad Binder (ZA), KTM, +1:23,012

– Stefan Bradl (D), Honda, 2 Runden zurück

– Takaaki Nakagami (J), Honda, 9 Runden zurück

– Joan Mir (E), Honda, 12 Runden zurück

– Pecco Bagnaia (I), Ducati, 13 Runden zurück

– Jack Miller (AUS), KTM, 14 Runden zurück

– Raúl Fernández (E), Aprilia, 14 Runden zurück

– Aleix Espargaró (E), Aprilia, 1. Runde nicht beendet

– Jorge Martin (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

– Alex Márquez (E), Ducati, 1. Runde nicht beendet

WM-Stand nach 6 von 42 Rennen:

1. Bezzecchi, 64 Punkte. 2. Bagnaia 53. 3. Rins 47. 4. Viñales 45. 5. Zarco 44. 6. Marini 38. 7. Quartararo 34. 8. Alex Márquez 33. 9. Binder 30. 10. Morbidelli 29. 11. Martin 29. 12. Miller 26. 13. Aleix Espargaró 18. 14. Oliveira 16. 15. Augusto Fernández 14. 16. Di Giannantonio 13. 17. Nakagami 7. 18. Marc Márquez 7. 19. Mir 5. 20. Pirro 5. 21. Folger 4. 22. Raúl Fernández 2.

Konstrukteurs-WM:

1. Ducati, 103 Punkte. 2. Honda 54. 3. Aprilia 51. 4. KTM 49. 5. Yamaha 43.

Team-WM:

1. Mooney VR46 Racing, 102 Punkte. 2. Prima Pramac 73. 3. Aprilia Racing 63. 4. Monster Energy Yamaha 63. 5. Ducati Lenovo 58. 6. Red Bull KTM 56. 7. LCR Honda 54. 8. Gresini Racing 46. 9. CryptoDATA RNF 18. 10. GASGAS Tech3 18. 11. Repsol Honda 12.