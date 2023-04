Die MotoGP-Helden live beim Spielberg-GP

Go with your Pro bringt dich ganz nah an die MotoGP-Stars

Neben dem Österreich-GP als Jahres-Highlight, für den noch Karten erhältlich sind, bietet der Red Bull Ring den MotoGP-Fans ein einzigartiges Erlebnis in Form eines Exklusiv-Trainings mit GASGAS-Star Augusto Fernández.

92.035 Fans erlebten am 21. August 2022 den Renntag des Österreich-GP und damit den siebten Ducati-Sieg im neunten Spielberg-Rennen vor Ort mit. Insgesamt wurden am gesamten Rennwochenende 167.850 Besucher verzeichnet, die dem Red Bull Ring und dem steirischen Murtal wieder eine traumhafte Kulisse bescherten.

In diesem Jahr erwartet die MotoGP-Fans mit dem neuen Rennformat und dem zusätzlich Samstags-Sprint eine Extra-Portion Racing-Action. Wie gewohnt wird auch ein spektakuläres Rahmenprogramm mit zahlreichen Side-Events geboten.

Der Österreich-GP 2023 steht vom 18. bis 20. August im Kalender der Motorrad-WM. Alle Fans, die das neue Format live erleben möchten, können unter www.redbullring.com noch Karten erwerben.

Wer nicht bis August warten will, der kann in der Zwischenzeit ein Exklusiv-Training mit Augusto Fernández vom GASGAS Factory Team buchen. Das Spektakel «Go with your Pro» bietet Motorsportenthusiasten am 19. Juni die Möglichkeit, den MotoGP-Rookie hautnah auf dem Red Bull Ring zu erleben und von ihm entscheidende Kniffe zum Fahren auf der Rennstrecke zu erhalten.

Beim eintägigen Training erhalten die Teilnehmer unter anderem Hinweise zur Beschleunigung, Verzögerung, Trägheitskraft und den Fliehkräften. Die Anmeldung ist unter www.redbullring.com möglich.

Der MotoGP-Kalender 2023

26. März: Portimão/Portugal

02. April: Termas de Río Hondo/Argentinien (F1 Australien)

16. April: Circuit of The Americas/Texas

30. April: Jerez/Spanien (F1 Aserbaidschan)

14. Mai: Le Mans/Frankreich

11. Juni: Mugello/Italien

18. Juni: Sachsenring/Deutschland (F1 Kanada)

25. Juni: Assen/Niederlande

09. Juli: Sokol Circuit/Kasachstan** (F1 Grossbritannien)

06. August: Silverstone/GB

20. August: Red Bull Ring/Österreich

03. September: Catalunya/Spanien (F1 Italien)

10. September: Misano/Italien

24. September: Buddh Circuit/Indien** (F1 Japan)

01. Oktober: Motegi/Japan

15. Oktober: Mandalika/Indonesien

22. Oktober: Phillip Island/Australien (F1 Austin)

29. Oktober: Buriram/Thailand (F1 Mexiko)

12. November: Sepang/Malaysia

19. November: Losail Circuit/Katar* (18.11. F1 Las Vegas)

26. November: Valencia/Spanien (F1 Abu Dhabi)



* = Nachtrennen bei Flutlicht

** = Strecke noch nicht homologiert